    Philips Instant Filtration Кувшин с электропитанием (рабочая емкость 3 л)

AWP2980WHS3/10

    AWP2980WHS3/10

    Мгновенная фильтрация и установка где угодно

    Инновационный мгновенный фильтр из пористого волокна с активированным углем делает проточную воду более насыщенной и вкусной. Идеальная вода для холодильника и подачи к столу

    Philips Instant Filtration Кувшин с электропитанием (рабочая емкость 3 л)

    Мгновенная фильтрация и установка где угодно

    Удобное размещение в холодильнике. Холодная фильтрованная вода

    • Большая емкость 3,0 литра
    • Задерживает хлор, свинец и пестициды
    • Напоминание о состоянии фильтра

    Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

    Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

    Большой резервуар для воды 3 л

    Пополняйте реже — до 3 л свежей воды, что в 2 раза больше объема кувшина*

    Откидная крышка для наполнения одной рукой

    Откидная крышка для наполнения одной рукой.

    Очищает и придает свежий вкус водопроводной воде

    Благодаря инновационной системе с активированным углем, которая благодаря пористой конструкции обеспечивает более высокие абсорбирующие свойства, фильтр мгновенной очистки Micro-X-Clean обеспечивает в 4 раза более быстрый поток воды по сравнению с фильтром-кувшином*, не жертвуя при этом качеством фильтрации.

    Продлевает срок службы кухонных приборов

    Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.

    Мгновенная фильтрация одним касанием

    Всего одно касание кнопки — и вы можете насладиться свежей водой.

    Зарядка через USB-C

    Зарядка с помощью кабеля USB-C, одной зарядки хватит на месяц использования.

    Индикатор срока службы фильтра на основании времени использования

    Двойная система замены фильтра основана на объеме фильтрации и сроке использования.

    • Действие фильтра

      Устранение частиц пластика
      Да

    • Условия эксплуатации

      Расчетная мощность
      6 Вт
      Номинальное напряжение
      5 В

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      (атмосферное) 0–1 бар  бар
      Качество воды на входе
      Городская водопроводная вода
      Температура воды на входе
      2–38 °C  °C

    • Общие характеристики

      Сменный фильтр-картридж
      AWP225
      Размеры продукта (ДхШхВ)
      233*152*263  миллиметра
      Скорость фильтрации
      1 л/мин
      Срок службы фильтра
      1 месяц
      Цвет
      Ярко-белый
      Количество фильтров
      3 шт. в упаковке
      Объем резервуара для воды
      3 л
      Емкость батареи
      1800 мА*ч
      Аккумулятор
      Литиевый аккумулятор

    • Страна происхождения

      Картридж фильтра
      Добросовестно произведено в Китае
      Фильтр мгновенной очистки воды
      Добросовестно произведено в Китае

    • * По сравнению с кувшином Philips AWP2900

