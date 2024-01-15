Удобное размещение в холодильнике. Холодная фильтрованная вода
Большая емкость 3,0 литра
Задерживает хлор, свинец и пестициды
Напоминание о состоянии фильтра
Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Большой резервуар для воды 3 л
Пополняйте реже — до 3 л свежей воды, что в 2 раза больше объема кувшина*
Откидная крышка для наполнения одной рукой
Очищает и придает свежий вкус водопроводной воде
Благодаря инновационной системе с активированным углем, которая благодаря пористой конструкции обеспечивает более высокие абсорбирующие свойства, фильтр мгновенной очистки Micro-X-Clean обеспечивает в 4 раза более быстрый поток воды по сравнению с фильтром-кувшином*, не жертвуя при этом качеством фильтрации.
Продлевает срок службы кухонных приборов
Мгновенная фильтрация одним касанием
Всего одно касание кнопки — и вы можете насладиться свежей водой.
Зарядка через USB-C
Зарядка с помощью кабеля USB-C, одной зарядки хватит на месяц использования.
Индикатор срока службы фильтра на основании времени использования
Двойная система замены фильтра основана на объеме фильтрации и сроке использования.
