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  • Чистая и вкусная вода Чистая и вкусная вода Чистая и вкусная вода

    Фильтр для крана

    AWP3704/10

    Чистая и вкусная вода

    Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд.

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    Фильтр для крана

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    Чистая и вкусная вода

    прямо из крана

    • X-Guard

    Легко переключайтесь между режимами

    Вода в режиме "Поток с фильтром" подходит для питья и приготовления блюд, в то же время как вода в режимах "Поток без фильтра" и "Душ без фильтра" подходит для мытья посуды и другой уборки.

    Механизм QuickTwist служит для простой замены фильтра

    Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.

    Таймер покажет, когда нужно заменить фильтр

    Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.

    Установка одним щелчком без вызова сантехника

    После установки нужного адаптера просто закрепите фильтр на смесителе. Готово!

    Эффективно задерживает хлор и портящие вкус вещества

    Благодаря высококачественному активированному углу этот фильтр X-Guard задерживает до 99 % хлора и портящих вкус веществ, чтобы вы могли наслаждаться чистой и вкусной водой.

    Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

    Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

    • Технические характеристики фильтра

      Сменный фильтр-картридж
      • Фильтр X-Guard AWP305
      • Фильтр X-Guard Ultra AWP315

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      0,15–0,35 мПа  бар
      Качество воды на входе
      Водопроводная вода
      Температура воды на входе
      5–38  °C

    • Общие характеристики

      Скорость фильтрации
      2 л/мин
      Ресурс фильтра
      1000 л

    Badge-D2C

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