AWP3704/10
Чистая и вкусная вода
Пейте чистую и вкусную воду прямо из крана с системой микрофильтрации Philips X-Guard, которая задерживает до 99 % хлора и других портящих вкус веществ. Простая установка одним щелчком позволяет крепить систему на кран за несколько секунд.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Вода в режиме "Поток с фильтром" подходит для питья и приготовления блюд, в то же время как вода в режимах "Поток без фильтра" и "Душ без фильтра" подходит для мытья посуды и другой уборки.
Легко заменяйте фильтр с истекшим сроком службы на новый одним поворотным движением.
Таймер покажет оптимальное время для замены фильтра.
После установки нужного адаптера просто закрепите фильтр на смесителе. Готово!
Благодаря высококачественному активированному углу этот фильтр X-Guard задерживает до 99 % хлора и портящих вкус веществ, чтобы вы могли наслаждаться чистой и вкусной водой.
Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.
Технические характеристики фильтра
Условия подачи воды
Общие характеристики
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