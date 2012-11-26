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    Магнитола с CD

    AZ100R/12

    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    Вы находите удовольствие в простоте и изысканность в удобстве. Вы оцените легкость управления компактной и портативной магнитолой с CD от Philips и получите незабываемое удовольствие, прослушивая любимую музыку с помощью простых функций управления.

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    Магнитола с CD

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    Наслаждайтесь музыкой в любом месте

    • Красный
    Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

    Воспроизведение дисков CD, CD-R и CD-RW

    Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

    Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Радио FM для прослушивания радиостанций

    0

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 1 Вт RMS
      Регулировка громкости
      поворотная (аналоговая)

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM

    • Комфорт

      Тип загрузчика
      сверху

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      1,5  кг
      Глубина основного устройства
      212  миллиметра
      Высота основного устройства
      131  миллиметра
      Вес
      1.1  кг
      Ширина основного устройства
      245  миллиметра
      Высота упаковки
      244  миллиметра
      Ширина упаковки
      262  миллиметра
      Глубина упаковки
      159  миллиметра

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    Badge-D2C

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