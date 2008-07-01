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  • Великолепное звучание портативного устройства Великолепное звучание портативного устройства Великолепное звучание портативного устройства

    Магнитола с CD

    AZ1846/12

    Великолепное звучание портативного устройства

    Магнитола с CD от Philips позволит слушать любимые мелодии, сохраненные на портативном плеере с мощным звуком — когда угодно, где угодно. Система также оснащена прямым портом USB и удобной функцией цифровой записи MP3 без использования компьютера.

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    Магнитола с CD

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    Великолепное звучание портативного устройства

    • Копирование CD
    • Цифровая настройка
    АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

    АС Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактном корпусе. Ее отличие от обычной системы АС заключается в добавлении басового канала, который акустически подстроен под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат — лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в басовом канале, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий низкочастотный диапазон для создания нового измерения глубоких басов.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Общая выходная мощность 4 Вт RMS

    Общая выходная мощность 4 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    MP3 Link для воспроизведения музыки с портативных устройств

    Подключение MP3 Link позволяет воспроизводить файлы MP3 напрямую с портативных медиаплееров. Вы сможете наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве, просто подключив портативный MP3-плеер к аудиосистеме с помощью функции MP3 Link.

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

    Гнездо для стереонаушников

    Гнездо для стереонаушников

    Можно в любое время подключить наушники для индивидуального прослушивания. Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой с отличным качеством звука, не доставляя неудобств окружающим.

    Цифровая настройка для предустановки станций

    Цифровая настройка для предустановки станций

    Запись в формате MP3 одним нажатием, без компьютера!

    Запись в формате MP3 одним нажатием, без компьютера!

    • Звук

      Выходная мощность
      2 x 2 Вт RMS
      Улучшение звука
      • Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
      • Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Решетки АС
      металл
      Количество встроенных АС
      2
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R
      • CD-RW
      • MP3-CD
      • WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      • FM
      • СВ
      Сохранение радиостанций
      40
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Цифры на дисплее
      5
      Тип загрузчика
      сверху
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Батарея D (LR20)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Пульт ДУ
      Да
      Прочее
      Инструкция по эксплуатации
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный сертификат

    • Размеры

      Вес брутто
      3,7  кг
      Глубина основного устройства
      240  миллиметра
      Высота основного устройства
      168  миллиметра
      Вес
      2.8  кг
      Ширина основного устройства
      420  миллиметра
      Высота упаковки
      283  миллиметра
      Ширина упаковки
      457  миллиметра
      Глубина упаковки
      210  миллиметра

    • Аудиозапись

      Источники записи USB
      CD
      Носители записи
      Устройство USB
      Режимы записи USB
      • моментальная запись
      • запрограммированные дорожки
      • один диск
      • одна дорожка

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный сертификат
    • Пульт ДУ
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

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