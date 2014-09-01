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    Магнитола с CD

    AZ1890T/12

    Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

    Портативная магнитола для компакт-дисков Philips — это мощная звуковая система, которую можно взять с собой куда угодно. Безграничные возможности прослушивания любимой музыки благодаря удобному подключению по Bluetooth одним касанием с помощью технологии NFC и поддержке воспроизведения с USB, CD и MP3-CD.

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    Магнитола с CD

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    Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

    • Технологии Bluetooth® и NFC
    • USB
    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

    Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Общая выходная мощность 10 Вт RMS

    Среднеквадратичная мощность — стандартная характеристика аудиомощности, точнее, электрического сигнала, передаваемого от аудиоусилителя к акустической системе, которая измеряется в ваттах. Мощность и длительность сигнала, поступающего на АС, и ее чувствительность определяют мощность генерируемого звука. Обычно усилители ограничены электрической энергией, которую они могут усилить, а АС — преобразовать в звуковую энергию без искажений аудиосигнала. Чем выше мощность в ваттах, тем лучше звуковая мощность акустической системы.

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Эргономичный пульт ДУ для дополнительного удобства

    Удобный пульт ДУ для управления одним нажатием. Вам остается только устроиться поудобнее и наслаждаться просмотром.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

    Больше музыки благодаря цифровому FM-радиоприемнику с 20 предустановками станций

    Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

    Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

    • Звук

      Выходная мощность
      Общая мощность 10 Вт (макс.)
      Улучшение звука
      Динамическое усиление басов
      Регулировка громкости
      вверх/вниз
      Звуковая система
      стерео

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2
      Улучшения АС
      Акустические системы Bass Reflex

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Аудио-/видеовыход
      Наушники (3,5 мм)
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM
      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка

    • Комфорт

      Цвет подсветки
      голубой
      Тип дисплея
      ЖК-дисплей

    • Питание

      Тип элемента питания
      Размер C (LR14)
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      6

    • Аксессуары

      Прочее
      Инструкция по эксплуатации

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Быстро вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Запрограммированное воспроизведение, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R/RW, MP3-CD
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку
      Тип загрузчика
      Передний
      Программируемые дорожки
      20
      Режим Bluetooth
      Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая

    Badge-D2C

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