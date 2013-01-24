Разъем для подключения микрофона и гитары с регулятором уровня

Создайте свою собственную систему для безграничных развлечений вместе с Philips! Продемонстрируйте всем свой талант, сделайте официальное объявление или просто развлеките гостей благодаря встроенному порту для подключения микрофона или гитары. Вы можете продолжать воспроизведение музыки с различных источников даже во время подключения музыкального инструмента или использования микрофона. Пойте караоке в любое удобное время или устройте настоящий рок-концерт, подключив гитару. Безграничные возможности развлечений вместе с Philips.