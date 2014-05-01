ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать!