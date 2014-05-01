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  • ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    Магнитола с CD

    AZ1/12

    ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать!

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    Магнитола с CD

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    ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth

    • Bluetooth
    • Для iPod, iPhone и iPad
    • CD
    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Цифровая настройка FM с предустановками

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

    Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

    Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

    Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

    Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыку с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

    Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

    Беспроводная передача музыки с любого смартфона через Bluetooth™

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. На этой акустической системе вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку и звук видеозаписей.

    Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски

    Благодаря компактному размеру модель AZ1 можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который перекидывается через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.

    Разъем для подключения микрофона и гитары с регулятором уровня

    Создайте свою собственную систему для безграничных развлечений вместе с Philips! Продемонстрируйте всем свой талант, сделайте официальное объявление или просто развлеките гостей благодаря встроенному порту для подключения микрофона или гитары. Вы можете продолжать воспроизведение музыки с различных источников даже во время подключения музыкального инструмента или использования микрофона. Пойте караоке в любое удобное время или устройте настоящий рок-концерт, подключив гитару. Безграничные возможности развлечений вместе с Philips.

    Подключение по Bluetooth одним касанием благодаря технологии NFC

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    • Звук

      Выходная мощность
      Среднеквадратичная мощность 40 Вт (макс.)
      Улучшение звука
      система bass reflex, Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
      Регулировка громкости
      поворотный

    • Громкоговорители

      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      USB
      Порт USB
      Разъем для наушников 3,5 мм
      Да
      Разъем для гитары
      6,3 мм (1/4 дюйма)

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа, поиск следующего / предыдущего альбома, воспроизведение/пауза
      Поддерживаемые медианосители
      CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

    • Тюнер/прием/передача

      Диапазоны тюнера
      FM
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Тип дисплея
      ЖК-дисплей с подсветкой

    • Питание

      Тип элемента питания
      Батарея типа D — 8 шт.
      Тип питания
      Входной разъем питания переменного тока

    • Аксессуары

      Прочее
      Краткое руководство пользователя
      Кабели/подключение
      шнур питания
      Гарантия
      Гарантийный талон

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Гарантийный сертификат
    • Инструкция по эксплуатации
    • Шнур питания сети переменного тока
    Badge-D2C

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