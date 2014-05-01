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- Гарантийный сертификат
- Инструкция по эксплуатации
- Шнур питания сети переменного тока
AZ1/12
ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать!Узнать обо всех преимуществах
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Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыку с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. На этой акустической системе вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку и звук видеозаписей.
Благодаря компактному размеру модель AZ1 можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который перекидывается через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.
Создайте свою собственную систему для безграничных развлечений вместе с Philips! Продемонстрируйте всем свой талант, сделайте официальное объявление или просто развлеките гостей благодаря встроенному порту для подключения микрофона или гитары. Вы можете продолжать воспроизведение музыки с различных источников даже во время подключения музыкального инструмента или использования микрофона. Пойте караоке в любое удобное время или устройте настоящий рок-концерт, подключив гитару. Безграничные возможности развлечений вместе с Philips.
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Звук
Громкоговорители
Подключения
Аудиовоспроизведение
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Аксессуары
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