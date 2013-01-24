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ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах
ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыку с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.
Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.
Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.
Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. На этой акустической системе вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку и звук видеозаписей.
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Создайте свою собственную систему для безграничных развлечений вместе с Philips! Продемонстрируйте всем свой талант, сделайте официальное объявление или просто развлеките гостей благодаря встроенному порту для подключения микрофона или гитары. Вы можете продолжать воспроизведение музыки с различных источников даже во время подключения музыкального инструмента или использования микрофона. Пойте караоке в любое удобное время или устройте настоящий рок-концерт, подключив гитару. Безграничные возможности развлечений вместе с Philips.
Благодаря компактному размеру модель AZ1 можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который перекидывается через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.
Совместима с iPad
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Аудиовоспроизведение
Звук
Громкоговорители
Функции управления
Подключения
Питание
Аксессуары
Беспроводная технология Bluetooth®
Тюнер/прием/передача