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1

Магнитола с CD

AZ1/12
Общая оценка / 5
  • ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ
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    Магнитола с CD

    AZ1/12
    Общая оценка / 5

    ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Магнитола с CD

    ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах

    ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Магнитола с CD

    ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

    Philips AZ1: слушайте музыку в великолепном качестве с компакт-дисков, iPhone/iPad/iPod, радио и любых устройств с поддержкой Bluetooth. Потоковая беспроводная передача музыки по Bluetooth стала еще проще благодаря возможности подключения к устройствам NFC всего одним касанием. Подключайте микрофон или гитару и начинайте импровизировать! Узнать обо всех преимуществах

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      ВСЕГДА МОЩНЫЙ ЗВУК. КУДА БЫ ВЫ НИ ОТПРАВИЛИСЬ

      беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth

      • Bluetooth
      • Для iPod, iPhone и iPad
      • CD
      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

      Воспроизведение и зарядка iPod/iPhone/iPad через порт USB

      Для АС предусмотрен порт USB, который позволяет с удобством заряжать iPod, iPhone, iPad. Просто подключите устройство Apple к порту на задней панели с помощью кабеля USB. Музыку с устройства Apple можно воспроизводить, одновременно заряжая его.

      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound для мгновенного усиления мощности звучания

      Технология MAX Sound ("Максимальный звук") производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажений. И звуковой спектр, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное усиление звука способно улучшить любую музыку.

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Беспроводная передача музыки с любого смартфона через Bluetooth™

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. На этой акустической системе вы сможете без проводов воспроизводить любимую музыку и звук видеозаписей.

      Подключение по Bluetooth одним касанием благодаря технологии NFC

      Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

      Разъем для подключения микрофона и гитары с регулятором уровня

      Создайте свою собственную систему для безграничных развлечений вместе с Philips! Продемонстрируйте всем свой талант, сделайте официальное объявление или просто развлеките гостей благодаря встроенному порту для подключения микрофона или гитары. Вы можете продолжать воспроизведение музыки с различных источников даже во время подключения музыкального инструмента или использования микрофона. Пойте караоке в любое удобное время или устройте настоящий рок-концерт, подключив гитару. Безграничные возможности развлечений вместе с Philips.

      Прочная конструкция и ремешок для удобной переноски

      Благодаря компактному размеру модель AZ1 можно взять с собой на борт самолета, а специальный ремешок, который перекидывается через плечо, обеспечивает удобство переноски. Прочная конструкция идеально подходит для частых вечеринок на улице или в помещении, а панель управления можно перевернуть, чтобы защитить устройство и спокойно наслаждаться вечером.

      Технические характеристики

      • Совместима с iPad

        через порт USB
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad 3
        • iPad 4

      • Совместимость с iPhone

        через порт USB
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S

      • Совместимость с iPod

        через порт USB
        • iPod nano 1-го поколения
        • iPod nano 2-го поколения
        • iPod nano 3-го поколения
        • iPod nano 4-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch
        • iPod touch 2-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения
        • iPod touch 5 поколения

      • Аудиовоспроизведение

        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA-CD
        Режим воспроизведения USB
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующего / предыдущего альбома
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        • воспроизведение/пауза
        Режимы воспроизведения дисков
        • быстрое сканирование вперед/назад
        • поиск следующей/предыдущей дорожки
        • повтор/в произвольном порядке/программа
        • поиск следующего / предыдущего альбома
        • воспроизведение/пауза

      • Звук

        Улучшение звука
        • система bass reflex
        • Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук
        Регулировка громкости
        поворотный
        Выходная мощность
        Среднеквадратичная мощность 40 Вт (макс.)

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2
        Акустические системы
        Коаксиальные излучатели АС
        Решетки АС
        металл

      • Функции управления

        Тип дисплея
        ЖК-дисплей с подсветкой

      • Подключения

        Разъемы для микрофона — 1 шт.
        6,3 мм (1/4 дюйма)
        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Разъем для наушников 3,5 мм
        Да
        USB
        Порт USB
        Разъем для гитары — 1 шт.
        6,3 мм (1/4 дюйма)

      • Питание

        Тип питания
        Входной разъем питания переменного тока
        Тип элемента питания
        Батарея типа D — 8 шт.

      • Аксессуары

        Кабели/подключение
        шнур питания
        Прочее
        Краткое руководство
        Гарантия
        Гарантийная карточка
        Наплечный ремень
        Да

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • A2DP
        • AVRCP
        Версия
        2.1 + EDR

      • Тюнер/прием/передача

        Сохранение радиостанций
        20
        Диапазоны тюнера
        FM

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Руководство пользователя
      • Гарантийный сертификат

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