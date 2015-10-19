Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

Слушайте музыку с разных источников и наслаждайтесь ее мощным звучанием. Беспроводная передача через Bluetooth, воспроизведение с USB и даже поддержка различных типов компакт-дисков — в одном компактном и портативном устройстве. Узнать обо всех преимуществах