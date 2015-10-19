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Магнитола с CD

AZ330T/12
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  • Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились
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    Магнитола с CD

    AZ330T/12
    Общая оценка / 5

    Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

    Слушайте музыку с разных источников и наслаждайтесь ее мощным звучанием. Беспроводная передача через Bluetooth, воспроизведение с USB и даже поддержка различных типов компакт-дисков — в одном компактном и портативном устройстве. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитола с CD

    Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

    Слушайте музыку с разных источников и наслаждайтесь ее мощным звучанием. Беспроводная передача через Bluetooth, воспроизведение с USB и даже поддержка различных типов компакт-дисков — в одном компактном и портативном устройстве. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводной режим и мощное звучание, куда бы вы ни отправились

      • Bluetooth
      • Прямой порт USB
      • 4 Вт
      Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

      Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Общая выходная мощность 4 Вт RMS

      Общая выходная мощность 4 Вт RMS

      Общая выходная мощность системы составляет 4 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения

      Режимы "В произвольном порядке"/"Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW

      Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

      Программирование 20 дорожек CD

      Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

      • Звук

        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Звуковая система
        стерео
        Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
        4 Вт

      • Громкоговорители

        Количество встроенных АС
        2

      • Подключения

        USB
        Порт USB
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Диапазоны тюнера
        FM

      • Комфорт

        Цифры на дисплее
        3
        Тип загрузчика
        сверху
        Тип дисплея
        ЖК-дисплей

      • Питание

        Тип элемента питания
        Размер C (LR14)
        Напряжение батареи
        1.5  В
        Электропитание
        220—240 В перем. тока
        Количество батарей
        6

      • Аксессуары

        Прочее
        Инструкция по эксплуатации
        Кабели/подключение
        шнур питания
        Гарантия
        Гарантийный талон

      • Размеры

        Вес брутто
        1,8  кг
        Глубина основного устройства
        240  миллиметра
        Высота основного устройства
        134  миллиметра
        Ширина основного устройства
        300  миллиметра
        Вес продукта
        1,4  кг
        Высота упаковки
        272  миллиметра
        Ширина упаковки
        320  миллиметра
        Глубина упаковки
        156  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующего / предыдущего альбома
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повторное воспроизведение
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Поддерживаемые медианосители
        • CD
        • CD-R/RW
        • MP3-CD
        Режимы для USB Direct
        • Быстро назад/быстро вперед
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        Программируемые дорожки
        20
        Режим Bluetooth
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая

      • Беспроводная технология Bluetooth®

        Профили
        • A2DP
        • AVRCP

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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