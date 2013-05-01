Всегда быть рядом с малышом
Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда быть рядом с малышом
Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах
Всегда быть рядом с малышом
Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Всегда быть рядом с малышом
Беспроводная радионяня Philips In.Sight HD позволяет вам присматривать за своим малышом с экрана iPhone или iPad. Кристально четкое видео в HD-формате и опция ночного видения позволят вам присматривать за малышом даже в темноте. Узнать обо всех преимуществах
Мощная технология шифрования, используемая в беспроводной радионяне In.Sight, гарантирует полную конфиденциальность. При каждом соединении монитор In.Sight создает уникальный код шифрования, обеспечивая защищенное соединение каждый раз, когда вы смотрите на своего малыша.
С беспроводной радионяней In.Sight HD вы сможете приглядывать за своим малышом, не упуская ни одной детали, благодаря высокому качеству изображения 720p. Цифры "720" указывают количество горизонтальных строк в разрешении экрана, а буква "p" обозначает использование прогрессивной развертки, т.е. последовательного отображения строк в каждом кадре. Видео с разрешением 720p отличается более четким и естественным изображением.
С помощью беспроводной радионяни In.Sight HD вы можете говорить с малышом в любое время. Просто нажмите кнопку "Talk" на iPhone или iPad и спойте малышу колыбельную, наблюдая, как он засыпает под ваш успокаивающий голос.
Благодаря режиму ночного виденья вы сможете видеть личико своего малыша даже в темноте. Инфракрасное излучение позволяет формировать на экране четкое черно-белое изображение. Режим ночного видения может включаться и отключаться автоматически или вручную.
Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за малышом с помощью iPhone или iPad, где бы вы ни находились. Загрузив бесплатное приложение Apple App и настроив беспроводную радионяню In.Sight, вы получаете доступ к потоковому видео с вашего iPhone или iPad по сети 4G LTE, 3G или Wi-Fi в любом месте. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.
Беспроводная радионяня In.Sight HD постоянно передает аудиопоток, даже когда iPhone или iPad заблокирован, установлен в док-станцию или заряжается.
Удивительно простая настройка: приложение генерирует QR-код с параметрами вашей домашней сети Wi-Fi. Считав QR-код, монитор автоматически подключается к сети Wi-Fi.
Просматривайте изображения с монитора вместе с супругом, другими членами семьи, друзьями или даже с няней. Приложение позволяет двум пользователям получить общий доступ к видео и звуку с каждого монитора в режиме реального времени. Кроме того, можно перейти на расширенный тариф приложения и предоставлять доступ к монитору еще 10 пользователям.
Невозможно предугадать, когда с малышом может что-то случиться. Беспроводную радионяню In.Sight HD можно настроить для отправки уведомлений при обнаружении шума и движения. Каждый раз, когда камера фиксирует движение или шум, на iPhone или iPad автоматически отправляются уведомления.
Благодаря датчикам на беспроводной радионяне In.Sight HD вы можете в любое время проверить текущую температуру и уровень влажности с помощью iPhone или iPad. Датчик влажности, например, помогает выявлять чрезмерную сухость воздуха, которая может раздражать горло малыша. Приложение также предупреждает о слишком высокой или низкой температуре.
Беспроводная радионяня In.Sight HD не содержит бромсодержащий антипирен и поливинилхлорид и полностью соответствует строгим стандартам безопасности в отношении предметов для младенцев. Изделие полностью безопасно, безвредно для детей и окружающей среды.
Беспроводная радионяня In.Sight подарит вам абсолютное спокойствие. Подключив ее по сети Wi-Fi 802.11 bgn и установив монитор в детской комнате, вы сможете видеть и слышать своего малыша с помощью iPhone или iPad, где бы вы ни находились.
Объектив и датчик
Качество видео
Особенности
ПО
Аксессуары в комплекте
Вход и выход
Минимальные требования
Размеры
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