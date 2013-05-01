Наблюдайте за вашим малышом на экране iPhone по сети Wi-Fi/3G/4G LTE

Беспроводная радионяня In.Sight HD позволяет присматривать за малышом с помощью iPhone или iPad, где бы вы ни находились. Загрузив бесплатное приложение Apple App и настроив беспроводную радионяню In.Sight, вы получаете доступ к потоковому видео с вашего iPhone или iPad по сети 4G LTE, 3G или Wi-Fi в любом месте. Теперь вы всегда сможете почувствовать себя рядом с близкими людьми.