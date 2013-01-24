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Signage Solutions Дисплей Q-Line

BDL4330QL/00
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    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    BDL4330QL/00

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении.

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Signage Solutions Дисплей Q-Line

    Новый уровень

    Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении.

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      Новый уровень

      Простой в настройке дисплей 16:7.

      • 43"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Full-HD
      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Удаленное управление системой через CMND

      Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

      Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        108  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        42,5  (дюймы)
        Разрешение панели
        1920 x 1080р
        Оптимальное разрешение
        1920 x 1080 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        3 000:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        6,5  мс
        Формат изображения
        16:9
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Шаг пикселей
        0,49 x 0,49 мм
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        DICOM
        Clinical D-image

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 768, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1360 x 768, 60 Гц
        • 1366 x 768, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 576p, 50 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц

      • Подключения

        Видеовход
        • DVI-D
        • HDMI
        • Компонентный (RCA)
        • Композитный (RCA)
        • VGA (аналоговый D-Sub)
        Аудиовход
        • Разъем 3,5 мм
        • Аудио левый/правый (RCA)
        Цифровой аудиовыход
        • Аудио левый/правый (RCA)
        • Разъем 3,5 мм
        Внешнее управление
        • RJ45
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        Другие подключения
        USB

      • Комфорт

        Память
        • Доступ к внутренней памяти
        • 8 ГБ eMMC
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Ячеечная матрица
        До 15 x 15
        Запуск
        • Задержка включения
        • Статус включения
        • Автоматическое включение по LAN
        Окно загрузки
        Включение или выключение логотипа Philips
        Управление с клавиатуры
        • Блокируемый
        • Скрытое
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45
        • Один провод (HDMI-CEC)
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR

      • Размеры

        Ширина рамки
        11,9 (сверху, слева, справа) / 14,9 (снизу) мм
        Ширина устройства
        968,2  миллиметра
        Высота устройства
        559,4  миллиметра
        Глубина устройства
        59,9  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        38,12  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        22,02  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        2,36  (дюймы)
        Крепление VESA
        400 x 400 мм, 200 x 200 мм, M6
        Вес продукта
        8,70  кг
        Вес изделия (фунты)
        19,18  фунта

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов

      • Мощность

        Потребление (в режиме работы)
        87 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
        Электропитание
        100 ~ 240 В перем. тока
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • XviD
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • Технология AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель RS232
        • Кабель VGA
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
        • Краткое руководство пользователя

      • Прочее

        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Языки экранных меню
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST
        • CECP
        • EPA

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Кабель RS232
      • Кабель VGA
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Инструкция по эксплуатации на CD-ROM
      • Краткое руководство пользователя

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