BDM3490UC/00
Широкий дисплей, изогнутый корпус и привлекательный дизайн
Легкий изгиб дисплея Philips Brilliance UltraWide обеспечивает полное погружение в действие на экране для максимальных впечатлений от просмотра.Узнать обо всех преимуществах
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Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.
Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.
Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.
В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 172/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.
Яркие и реалистичные цвета: 99%-е покрытие цветового пространства sRGB обеспечивает точную и естественную цветопередачу.
С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.
DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.
Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры).
Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.
Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.
Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.
Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Подставка
Питание
Размеры
Вес
Условия эксплуатации
Забота об окружающей среде
Соответствие стандартам
Корпус
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