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    Brilliance Изогнутый ЖК-дисплей UltraWide

    BDM3490UC/00

    Широкий дисплей, изогнутый корпус и привлекательный дизайн

    Легкий изгиб дисплея Philips Brilliance UltraWide обеспечивает полное погружение в действие на экране для максимальных впечатлений от просмотра.

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    Brilliance Изогнутый ЖК-дисплей UltraWide

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    Широкий дисплей, изогнутый корпус и привлекательный дизайн

    Идеи, подсказанные окружающим миром

    • 34"/86,7 см
    • WQHD (3440 x 1440)
    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Дисплей с изогнутым корпусом для максимальных впечатлений

    Настольные мониторы с изогнутым корпусом моментально завладеют вашим вниманием. Изогнутый корпус помогает сконцентрироваться, вовлекая пользователя в процесс.

    Монолитная стеклянная панель и тонкая рамка для безграничных возможностей отображения

    Монолитная стеклянная панель и тонкая рамка для безграничных возможностей отображения

    Новый дисплей Philips оснащен тонкой рамкой. Она практически незаметна и максимально увеличивает область просмотра. Дисплеи с ультратонкой рамкой особенно подходят для работы в многоэкранном режиме с такими приложениями, как игры, профессиональные приложения для графического дизайна и другие — создается впечатление, будто вы смотрите на один большой экран.

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Кристально чистое изображение с UltraWide QHD 3440 x 1440 пикселей

    Эти мониторы Philips обеспечивают кристально чистое изображение с разрешением UltraWide Quad HD 3440 x 1440 пикселей. Мониторы оснащены высокопроизводительными панелями с высокой плотностью пикселей и широким углом обзора 178/178, благодаря чему изображения и графика буквально оживают на глазах. Формат UltraWide 21:9 увеличивает производительность, позволяя проводить наглядное сравнение нескольких документов одновременно и с легкостью просматривать таблицы с большим количеством столбцов. Мониторы Philips с кристально чистым изображением подойдут и требовательным к деталям профессионалам, работающим с программами CAD-CAM, и финансистам, имеющим дело с огромными таблицами.

    Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

    Дисплей AH-IPS обеспечивает превосходное качество изображения и широкий угол обзора

    В дисплеях IPS используется прогрессивная технология, обеспечивающая широкий угол обзора 172/178 градусов для просмотра практически под любым углом. По сравнению со стандартными TN-панелями, дисплеи IPS обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что делает их идеальным решением не только для просмотра фотографий, фильмов и веб-сайтов, но также и для работы в профессиональных приложениях, где требуется точная передача цвета и яркости.

    99%-е покрытие цветового пространства sRGB для естественной цветопередачи

    99%-е покрытие цветового пространства sRGB для естественной цветопередачи

    Яркие и реалистичные цвета: 99%-е покрытие цветового пространства sRGB обеспечивает точную и естественную цветопередачу.

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    MultiView позволяет одновременно использовать два подключения

    С монитором высокого разрешения Philips MultiView вам открывается целый мир возможностей подключения. MultiView позволяет подключить сразу два источника сигнала, что позволяет работать с несколькими устройствами одновременно, например с ПК и ноутбуком, для выполнения сложной многозадачной работы.

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    Более качественный звук благодаря DTS Sound™

    DTS Sound — это система обработки звука, которая оптимизирует качество аудиовоспроизведения при прослушивании музыки, просмотре фильмов, потоковой передаче файлов и во время игр на ПК (независимо от форм-фактора). DTS Sound создает эффект насыщенного, невероятно объемного звука, воспроизводит глубокие басы, усиливает диалоги и обеспечивает более высокий уровень громкости без ограничения сигнала и искажений.

    Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

    Технология HDMI для быстрого цифрового соединения

    Наслаждайтесь четким ярким изображением и звуком благодаря простому подключению с помощью одного кабеля. Устройство HDMI-ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через интерфейс HDMI (High-Definition Multimedia Interface). С помощью одного HDMI-кабеля можно передавать цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества (до разрешения 4K/UHD при частоте 60 Гц) с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, плееры DVD, ресиверы A/В и видеокамеры).

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Технология MHL для воспроизведения мобильного контента на большом экране

    Mobile High Definition Link (MHL) — это мобильный аудио-/видеоинтерфейс для прямого подключения мобильных телефонов и других портативных устройств к мониторам высокой четкости. При помощи дополнительного кабеля MHL вы можете подключать свое мобильное устройство, оснащенное технологией MHL, к этому большому MHL-дисплею Philips и смотреть HD-видео в прекрасном качестве и с цифровым звуком. На большом экране можно играть в мобильные игры, смотреть фотографии, фильмы, пользоваться другими приложениями и одновременно заряжать мобильное устройство, благодаря чему аккумулятор никогда не разрядится во время просмотра.

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

    Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    Порт USB 3.0 для быстрой передачи данных и удобной зарядки телефона

    Передача данных по интерфейсу USB 3.0 осуществляется со скоростью 5 Гбит/с, что почти в 10 раз быстрее, чем по стандарту USB 2.0, что позволяет значительно сократить время передачи данных и сэкономить вам время и деньги. Обладая увеличенной пропускной способностью, высокой скоростью передачи данных, эффективным управлением питанием и отличной общей производительностью, USB 3.0 соответствует мировым стандартам, позволяя использовать устройства памяти большего объема. Благодаря технологии Sync-N-Go вам больше не придется ждать, когда освободится пропускной канал. Обратная совместимость с устройствами USB 2.0 гарантирует защиту ваших вложений в эти устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      86,7 см/34,1 дюйма
      Формат изображения
      21:9
      Тип ЖК-панели
      AH-IPS ЖКД
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Оптимальное разрешение
      3440 x 1440 при 60 Гц
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      Поддержка 1,07 млрд цветов (8 бит + FRC)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      5 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      • 172° (Г)/178° (В)
      • @ C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      798,2 (Г) x 334,8 (В) — при радиусе изгиба 3800*
      Частота сканирования
      HDMI: 30–99 кГц (Г)/30–80 Гц (В); DisplayPort: 30–160 Гц (В)
      sRGB
      Да
      MHL
      1080p при 60 Гц

    • Подключения

      Вход сигнала
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 2.0 x 1
      • HDMI 1.4 (с MHL) x 1
      • HDMI 1.4 x 1
      USB
      USB 3.0 — 4 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
      Синхронизация входного сигнала
      • Раздельная синхронизация
      • Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      • Аудиовход ПК
      • Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      7 Вт x 2 (с DTS Sound)
      Совместимость с системой Plug & Play
      • DDC CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1/8/7
      Удобство пользователя
      • SmartImage
      • Multiview
      • Пользователь
      • Меню
      • Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      • Голландский
      • Английский
      • Финский
      • Французский
      • Немецкий
      • Греческий
      • Венгерский
      • Итальянский
      • Японский
      • Корейский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      • Шведский
      • Традиционный китайский
      • Турецкий
      • Украинский
      • Португальский (Бразилия)
      • Чешский
      Другие удобства
      Замок Kensington
      MultiView
      • Режим PIP/PBP
      • Устройства 2x

    • Подставка

      Наклон
      -5/20  градусов

    • Питание

      Источник питания
      • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      • Внешнее
      В выключенном состоянии
      < 0,3 Вт (типич.)
      В активном режиме
      41 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar 6.0)
      В режиме ожидания
      < 0,5 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      • Режим работы — белый
      • Режим ожидания — белый (мигающий)

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      962 x 601 x 292  миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      826 x 383 x 88  миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      826 x 479 x 220  миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      12,24  кг
      Изделие с подставкой (кг)
      10,28  кг
      Изделие без подставки (кг)
      7,77  кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +12 000 футов (3,658 м), бездействие: +40 000 футов (12,192 м)
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C  °C
      Относительная влажность
      20–80 %  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C  °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      • EnergyStar 6.0
      • Сертификат TCO Edge
      • RoHS
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
      • Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      • Маркировка CE
      • FCC класс B
      • SEMKO
      • cETLus
      • CU
      • Сертификация TCO
      • EPA
      • WEEE
      • RCM
      • УКРАИНСКИЙ
      • CECP
      • ICES-003
      • E-standby
      • TUV/ISO9241-307
      • SASO
      • KUCAS

    • Корпус

      Отделка
      Глянец/текстура
      Основание
      Черный/серый
      Фронтальная рамка
      Черный/серый
      Задняя панель
      Белый

    Badge-D2C

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    • Радиус изгиба дисплея в мм
    • Данный дисплей Philips имеет сертификацию MHL. Тем не менее, если устройство MHL не удается подключить или оно работает некорректно, обратитесь к разделу FAQ (часто задаваемых вопросов) или непосредственно к поставщику устройства MHL для получения инструкций. Политика производителя вашего устройства может подразумевать необходимость приобретения фирменного кабеля или адаптера MHL.
    • Дополнительно требуется мобильное устройство с сертификацией MHL и кабель MHL (не входят в комплект). Для получения сведений о совместимости обратитесь к поставщику устройства MHL.
    • Функция энергосбережения в режиме ожидания/выключенном состоянии ErP не поддерживается во время зарядки через MHL.
    • Полный список устройств, поддерживающих MHL, см. на веб-сайте www.mhlconsortiun.org
    • Время отклика соответствует значению SmartResponse

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