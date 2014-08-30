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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

    Музыкальная микросистема

    BT2110/10

    Звук, заполняющий ваш дом

    Передавайте музыку в высоком качестве по Bluetooth® с AptX. Устройство оснащено технологией NFC для простого подключения одним касанием, цифровым FM-тюнером, прямым портом USB, разъемом Audio-In, а также встроенным сабвуфером для более насыщенных басов. Универсальное решение от Philips для прослушивания любимой музыки!

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    Музыкальная микросистема

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    • 80 Вт
    • Bluetooth® aptX
    • NFC
    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Беспроводная передача звука через Bluetooth

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Цифровое управление звуком

    С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    Уникальный дизайн напольных АС дополнит интерьер вашего дома

    • Звук

      Улучшение звука
      цифровое управление звуком
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      80 Вт

    • Подключения

      Bluetooth
      Да
      USB
      Порт USB
      Профили Bluetooth
      A2DP, apt-X
      Аудиовход (3,5 мм)
      Да

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Несъемная гибкая FM-антенна
      Диапазоны тюнера
      FM моно, FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      Улучшения тюнера
      автоматическая цифровая настройка, автопоиск

    • Комфорт

      Будильники
      Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Часы
      На главном дисплее, таймер отключения
      Тип дисплея
      LED дисплей

    • Питание

      Источник питания
      100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Шнур питания сети переменного тока, Инструкция по эксплуатации

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    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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