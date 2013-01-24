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портативная беспроводная АС

BT2500W/00
Общая оценка / 5
  • Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой
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    портативная беспроводная АС

    BT2500W/00
    Общая оценка / 5

    Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой

    Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой

    Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах

    Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой

    Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    портативная беспроводная АС

    Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой

    Великолепное звучание в тонком корпусе, который помещается где угодно. Сочетание стильного дизайна и алюминиевого переключателя обеспечивает отменное качество. Узнать обо всех преимуществах

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      Будьте всегда в движении вместе с любимой музыкой

      • Bluetooth®
      • Встроенный микрофон для вызовов
      • Аккумулятор
      • 3 Вт
      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Беспроводная передача звука через Bluetooth

      Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

      Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

      Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

      Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. АС оснащены специальным микрочипом для антиклиппинга. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

      Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

      Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

      Благодаря встроенному микрофону эту АС от Philips можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете говорить через громкоговоритель. Отличный вариант для любого случая — и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

      Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

      Встроенный аккумулятор позволит слушать музыку, где вам угодно

      Слушайте музыку так громко, как вы хотите, в любое время и в любом месте. Никаких спутанных проводов, никаких розеток. Только наслаждение отличным качеством любимой музыки — благодаря встроенному аккумулятору и свободе движений.

      Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      Аудиовход для быстрого подключения практически ко всем электронным устройствам

      Технические характеристики

      • Совместимость

        iPad
        • iPad 1
        • iPad 2
        • новый iPad
        • iPad mini
        • iPad с дисплеем Retina
        iPhone
        • iPhone 3
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        iPod touch
        3 поколения или выше
        планшетными ПК и смартфонами на базе Android
        с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
        совместимость с
        Bluetooth версии 4.0 или ниже
        другое устройство с поддержкой Bluetooth
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Аудиовход (3,5 мм)
        Да
        Зарядка через USB
        Да

      • Комфорт

        Встроенный микрофон
        для конференц-связи

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        3 Вт
        Звуковая система
        Моно

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        1 x 2"

      • Питание

        Время работы от батарей
        5  ч
        Тип элемента питания
        Литиево-полимерный (встроенный)

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Кабель USB для зарядки от ПК
        • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        • Руководство по быстрой установке

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        101 x 101 x 34  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        151 x 45 x 151
        Вес продукта
        0,22  кг
        Вес, включая упаковку
        0,28  кг

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Кабель USB для зарядки от ПК
      • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
      • Руководство по быстрой установке

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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