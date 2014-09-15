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  • Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом Звук, заполняющий ваш дом

    Музыкальная микросистема

    BTD2339/51

    Звук, заполняющий ваш дом

    Слушайте музыку в цифровом формате со смартфона через Bluetooth®. С помощью акустической системы Philips можно воспроизводить диски DVD, CD, MP3-CD и файлы в формате DivX. Кроме того, эта система станет стильным дополнением любого интерьера.

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    Музыкальная микросистема

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    Звук, заполняющий ваш дом

    Одержимые звуком

    • Bluetooth
    • DVD
    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

    Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

    Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Беспроводная передача музыки со смартфона через Bluetooth™

    Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Воспроизведение DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    Цифровое управление звуком

    С помощью цифрового управления звуком для различных музыкальных жанров можно выбирать подходящие режимы: "Сбалансированный", "Чистый", "Мощный", "Теплый" или "Яркий". Графическая технология выравнивания автоматически настраивает баланс и усиливает звуковые частоты, наиболее важные для выбранного музыкального жанра. Вы сможете настроить оптимальный звуковой баланс для каждого музыкального жанра и получить максимальное удовольствие от прослушивания.

    Караоке для любителей вокального творчества

    Функция караоке на аудиосистеме Philips — это бесконечное разнообразие развлечений и возможность открыть в себе музыкальный талант! Эффект эха позволит повысить качество воспроизведения. Наслаждайтесь функциями караоке в одиночку или делитесь впечатлениями с семьей и друзьями.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Звуковая система
      Dolby Digital
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      20 Вт

    • Подключения

      Микрофон
      Разъем для микрофона
      USB
      Порт USB
      Профили Bluetooth
      A2DP

    • Тюнер/прием/передача

      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
      Тип загрузчика
      Лоток

    • Воспроизведение фотоснимков

      Улучшение изображения
      Демонстрация слайдов с воспр. MP3

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Шнур питания сети переменного тока
    Badge-D2C

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