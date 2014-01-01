Ключевые слова для поиска

  • Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук Мощный и яркий звук

    Музыкальная микросистема с DVD

    BTD3180/51

    Мощный и яркий звук

    Музыкальная микросистема Philips DVD обеспечит невероятно насыщенное звучание музыки и фильмов, а благодаря технологии wOOx даже при беспроводной потоковой передаче через Bluetooth вы получите детальный звук и мощные басы.

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    Музыкальная микросистема с DVD

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    Мощный и яркий звук

    Одержимые звуком

    • Bluetooth®
    • DVD, DivX, HDMI ARC
    • CD, USB, FM
    • 150 Вт макс., излучатель басов
    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Цифровое FM-радио с 20-ю предустановленными радиостанциями

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Прямое подключение USB для воспроизведения MP3

    Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    Беспроводная потоковая передача музыки с аудиоустройств через Bluetooth

    Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

    Караоке для неограниченных возможностей вокального творчества

    Купольный ВЧ динамик для детального и естественного звука

    Куполообразные динамики ВЧ Hi-Fi четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, динамики ВЧ обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с динамиком НЧ.

    Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

    Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

    HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

    HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

    • Звук

      Улучшение звука
      Цифровое управление звуком
      Звуковая система
      Dolby Digital
      Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная)
      150 Вт

    • Подключения

      Микрофон
      Разъем для микрофона
      USB
      Порт USB
      Профили Bluetooth
      A2DP
      Наушники
      3,5 мм
      Выход сабвуфера
      Активное сопротивление на входе: >22 K, частотный отклик: 45-250 Гц

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Автоматическая цифровая настройка
      Да
      Диапазоны тюнера
      FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      Тип программы, Название станции

    • Комфорт

      Будильники
      Сигнал CD, Таймер отключения, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
      Часы
      На главном дисплее

    • Питание

      Источник питания
      110-240 В, 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Кабель композитного видеосигнала (Y), Шнур питания сети переменного тока
      Инструкция по эксплуатации
      Многоязычное

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      Повторить / одна / все / программа, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
      Поддерживаемые медианосители
      MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
      Режимы для USB Direct
      Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп

    • Воспроизведение фотоснимков

      Улучшение изображения
      Демонстрация слайдов с воспр. MP3

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Шнур питания сети переменного тока
    Badge-D2C

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