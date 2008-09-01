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система развлечений с док-станцией

BTM630/12
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  • Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth® Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth® Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®
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    система развлечений с док-станцией

    BTM630/12
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

    Микросистема Hi-Fi BTM630 с технологией Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с мобильного телефона и компьютера без использования проводов. Функции аудиосистемы включают в себя встроенный микрофон для звонков hands-free и переключения между режимами вызова и воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    система развлечений с док-станцией

    Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

    Микросистема Hi-Fi BTM630 с технологией Bluetooth® позволяет прослушивать музыку с мобильного телефона и компьютера без использования проводов. Функции аудиосистемы включают в себя встроенный микрофон для звонков hands-free и переключения между режимами вызова и воспроизведения музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Слушайте музыку без проводов с помощью технологии Bluetooth®

      • Bluetooth
      • Слот для USB и карт памяти SD
      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте музыку и заряжайте iPod одновременно

      Слушайте свою любимую музыку MP3 во время зарядки iPod! Док-станция позволяет подключать iPod непосредственно к системе развлечений и воспроизводить любимые композиции с превосходным качеством звука. Не беспокойтесь о том, что iPod разрядится — док-станция заряжает iPod во время воспроизведения музыки. Кроме того, можно перемещаться по меню, выбирать и воспроизводить музыкальные композиции, сохраненные на iPod, с помощью пульта ДУ. Система развлечений с док-станцией автоматически подзаряжает iPod, установленный на док-станцию.

      Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

      Прямой порт USB и слоты карт памяти SD/MMC для воспроизведения музыки в формате MP3/WMA

      Благодаря широким возможностям работы с данными, так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB или слот для карт памяти SD. Вставьте устройство в порт USB или используйте слот SD/MMC для карты SD/MMC на аудиосистеме Philips, цифровая музыка и фотографии будут воспроизведены прямо с устройства. Теперь можно поделиться любимыми воспоминаниями с друзьями и близкими!

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Общий пульт управления для системы и iPod

      Общий пульт управления для системы и iPod

      Теперь, благодаря общему пульту ДУ Philips можно без труда управлять сотнями композиций аудиосистемы Philips и iPod одним нажатием кнопки. Информация отображается по спискам воспроизведения, альбомам, исполнителям, жанрам или дорожкам. Интуитивно понятная навигация обеспечивает быстрый и удобный просмотр сотен файлов. Управление одной рукой и уникальные ощущения от использования.

      Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения

      Автопереключение между режимами телефонных вызовов и музыкального воспроизведения

      Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

      Встроенный микрофон и динамики для мобильных звонков в режиме громкой связи

      Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

      Воспроизведение музыки с мобильного телефона и компьютера с помощью технологии Bluetooth

      Общая вых. мощность 30 Вт RMS

      Общая вых. мощность 30 Вт RMS

      Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD

      Элегантная форма со сверхплоским механизмом загрузки CD

      Цифровая запись MP3 с удвоенной скоростью одним нажатием кнопки — компьютер не требуется

      Просто подключите флэш-накопитель USB большой емкости к порту USB аудиосистемы Philips и начните перенос любимой музыки с CD на устройство USB или плеер MP3 с удвоенной скоростью — нажатием одной кнопки и без использования компьютера.

      • Звук

        Типы громкоговорителей
        Акустическая система Bass Reflex
        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2Х15 Вт
        Улучшение звука
        Динамическое усиление басов
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        Регулятор громкости "вверх/вниз"

      • Подключения

        Bluetooth
        Да
        USB
        Порт USB
        Вход Aux
        Да
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • Громкая связь
        • Гарнитура
        Диапазон беспроводной связи Bluetooth
        Зона видимости 10 м
        Наушники
        3,5 мм
        Слот для карты памяти стандарта SD/MMC
        Да

      • Тюнер/прием/передача

        Антенна
        Антенна FM
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Улучшения тюнера
        Автосохранение
        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Комфорт

        Будильники
        • Звуковой сигнал с радио
        • Повтор сигнала (после пробуждения)
        • Таймер отключения
        • Повтор будильника через 24 часа
        Подсветка
        Да
        Тип дисплея
        ЖК
        Пульт ДУ
        Многофункциональность
        Часы/версия
        Цифровой дисплей

      • Питание

        Электропитание
        Да
        Источник питания
        100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный сертификат

      • Размеры

        Глубина упаковки
        180  миллиметра
        Глубина продукта
        200,5  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        3,8  кг
        Высота упаковки
        238  миллиметра
        Ширина упаковки
        496  миллиметра
        Ширина продукта
        390  миллиметра
        Высота продукта
        140,5  миллиметра

      • Аудиовоспроизведение

        Режимы воспроизведения дисков
        • Быстро вперед/назад
        • Поиск следующей/предыдущей дорожки
        • Повторное воспроизведение
        • Воспроизведение в произвольном порядке
        Поддерживаемые медианосители
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Режимы для USB Direct
        • Удалить
        • Воспроизведение/пауза
        • Предыдущая/следующая
        • Запрограммированное воспроизведение
        • Повтор
        • Вперемешку
        Тип загрузчика
        • С приводом
        • Щелевой
        Программируемые дорожки
        20
        Режим воспроизведения в док-станции
        • Зарядка iPod
        • Воспроизведение и пауза
        • Следующая и предыдущая дорожка
        • Перемотка вперед/назад

      • Совместимость с iPod

        Совместимые продукты
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • iPod с цветным дисплеем
        • iPod 5-го поколения
        • iPod shuffle

      • Аудиозапись

        Носители записи
        • Карта памяти SD/MMC
        • Устройство USB
        Форматы записи
        MP3

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Шнур питания сети переменного тока
      • Инструкция по эксплуатации
      • Гарантийный сертификат

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