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  • Слушайте музыку без проводов благодаря технологии Bluetooth® Слушайте музыку без проводов благодаря технологии Bluetooth® Слушайте музыку без проводов благодаря технологии Bluetooth®

    Philips Fidelio Музыкальная микросистема

    BTM8010/12

    Слушайте музыку без проводов благодаря технологии Bluetooth®

    С помощью этой музыкальной системы Philips Fidelio можно воспроизводить компакт-диски, слушать радио и передавать аудиопоток с других устройств в беспроводном режиме. Благодаря Bluetooth® aptX вы сможете воспроизводить звук высокого качества, а поддержка технологии NFC обеспечивает автоматическое подключение к другим устройствам за считанные секунды. Насладитесь мощным звучанием с технологией wOOx.

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    Philips Fidelio Музыкальная микросистема

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    Слушайте музыку без проводов благодаря технологии Bluetooth®

    Одержимые звуком

    • Bluetooth® aptX и NFC
    • Настенное крепление/крепление к столу
    • CD, USB, FM
    • 40 Вт макс.
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

    Благодаря прямому порту USB вы сможете с легкостью подключить USB-устройство к USB-порту устройства Philips, и цифровая музыка будет воспроизводиться непосредственно на устройстве Philips.

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Воспроизведение MP3/WMA-CD и CD-RW

    Технология сжатия аудиоданных позволяет уменьшать размер цифровых аудиофайлов до 10 раз без существенного ухудшения качества. MP3 и WMA — форматы сжатия, благодаря которым можно наслаждаться миром цифровой музыки с проигрывателем Philips. Загрузите записи в формате MP3 или WMA с медиасайтов или создайте собственные аудиофайлы MP3 или WMA. Для этого скопируйте аудиофайлы с компакт-дисков, сконвертируйте в нужный формат и перенесите их в проигрыватель.

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства

    Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

    Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

    Технология wOOx основана на революционной концепции для АС, позволяющей Вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

    • Звук

      Полная звуковая мощность (RMS)
      40  Вт
      Улучшение звука
      • цифровое управление звуком
      • Динамическое усиление басов
      • Технология wOOx™
      Регулировка громкости
      вверх/вниз

    • Громкоговорители

      Динамики
      НЧ-динамик 2,75"
      Количество встроенных АС
      2

    • Подключения

      Bluetooth
      Bluetooth V2.1
      USB
      Порт USB
      Функция MP3 Link
      Линейный стереовход 3,5 мм
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • apt-X
      • AVRCP

    • Аудиовоспроизведение

      Режимы воспроизведения дисков
      • быстрое сканирование вперед/назад
      • поиск следующей/предыдущей дорожки
      • повтор/в произвольном порядке/программа
      Поддерживаемые медианосители
      • CD
      • CD-R/RW
      • MP3-CD
      • Флэш-накопитель USB
      • WMA-CD
      Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB
      • быстро назад/быстро вперед
      • воспроизведение/пауза
      • предыдущая/следующая
      • повтор
      • вперемешку
      • стоп

    • Тюнер/прием/передача

      Антенна
      Антенна FM (75 Ом)
      Диапазоны тюнера
      • FM моно
      • FM стерео
      Сохранение радиостанций
      20
      RDS
      • тип программы
      • радиотекст
      • установка часов RDS
      • название станции
      Улучшения тюнера
      • автоматическая цифровая настройка
      • автопоиск
      • Удобная настройка (plug & play)

    • Комфорт

      Будильники
      • Сигнал CD
      • Звуковой сигнал с радио
      • Сигнал USB
      Тип дисплея
      Дисплей VFD
      Часы
      • На главном дисплее
      • таймер отключения

    • Питание

      Источник питания
      • 110-240 В
      • 50/60 Гц

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Антенна FM
      Пульт ДУ
      31-кнопочный пульт ДУ
      Инструкция по эксплуатации
      Краткое руководство пользователя

    • Размеры

      Вес брутто
      4,2  кг
      Ширина устройства
      500  миллиметра
      Высота с подставкой
      234  миллиметра
      Вес нетто
      3,1  кг
      Глубина устройства
      164  миллиметра
      Высота упаковки
      251  миллиметра
      Ширина упаковки
      456  миллиметра
      Глубина упаковки
      197  миллиметра

    • Аудиовоспроизведение

      Тип загрузчика
      Щелевой

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • Антенна FM
    Badge-D2C

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