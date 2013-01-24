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- Краткое руководство пользователя
- Инструкция по эксплуатации
- Батарейки для пульта ДУ
- Кабель DIN
- Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации
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Беспроводная акустическая стереосистема
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная акустическая стереосистема
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводная акустическая стереосистема
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Беспроводная акустическая стереосистема
Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах
Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.
Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки
Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.
Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.
Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.
Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера
Звук
Громкоговорители
Подключения
Комфорт
Размеры
Аксессуары
Питание