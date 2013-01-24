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Philips Fidelio

беспроводная студийная АС

BTS7000/10
Fidelio
Общая оценка / 5
Fidelio
  • Беспроводная акустическая стереосистема Беспроводная акустическая стереосистема Беспроводная акустическая стереосистема
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    Philips Fidelio беспроводная студийная АС

    BTS7000/10
    Общая оценка / 5

    Беспроводная акустическая стереосистема

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio беспроводная студийная АС

    Беспроводная акустическая стереосистема

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах

    Беспроводная акустическая стереосистема

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Fidelio беспроводная студийная АС

    Беспроводная акустическая стереосистема

    Почувствуйте силу звука Hi-Fi благодаря акустическим системам 100 Вт со студийным качеством звучания и невероятно мощными басами. Передавайте музыку без проводов через Bluetooth® с помощью технологий aptX® и AAC. Благодаря великолепной отделке премиум-класса АС прекрасно дополнят интерьер вашего дома. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводная акустическая стереосистема

      • Bluetooth® aptX, AAC и NFC
      • Цифровой вход, аналоговый вход
      • USB-порт для зарядки
      • 100 Вт макс.
      Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

      Кристально чистый звук благодаря шелковому куполообразному динамику ВЧ

      Диафрагма динамика сделана из шелка — материала, чье свойство демпфировать звук сильнее, чем у других материалов, использующихся в обычных динамиках. Его нежная структура устраняет акустические деформации, делая звук мягким, теплым и насыщенным.

      Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

      Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

      Bluetooth® (aptX® и AAC) для беспроводной потоковой передачи музыки

      Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

      Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием

      Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

      Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас

      Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов, несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

      Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

      Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

      Отделка из натурального дерева подчеркнет красоту современного интерьера

      Технические характеристики

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        100 Вт (30 % КНИ)

      • Громкоговорители

        Излучатели АС
        • 4" НЧ-динамик
        • куполообразный динамик ВЧ
        Типы АС
        Акустические системы Bass Reflex

      • Подключения

        Функция MP3 Link
        Линейный стереовход 3,5 мм
        Разъемы на задней панели
        • Цифровой коаксиальный вход
        • Цифровой оптический вход
        Беспроводное соединение
        Поддержка Bluetooth APT-X и AAC
        HDMI 1
        HDMI (канал возврата аудиосигнала)
        Зарядка через USB
        Да

      • Комфорт

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Регулировка громкости системы
        • Переход в режим ожидания одним нажатием
        Зарядка через USB
        0,5  A

      • Размеры

        Глубина устройства
        161  миллиметра
        Высота устройства
        305  миллиметра
        Ширина устройства
        161  миллиметра

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Инструкция по эксплуатации
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Кабель DIN
        • Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации

      • Питание

        Источник питания
        • 110-240 В
        • 50 Гц
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5 Вт

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Инструкция по эксплуатации
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Кабель DIN
      • Руководство по использованию/инструкция по эксплуатации

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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