CA6705/60
Тщательная очистка каналов подачи молока
Средство для очистки молочной системы Saeco поддерживает чистоту каналов эспрессо-кофемашины и вспенивателя молока. Средство эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц.Узнать обо всех преимуществах
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Изменилось название расходных материалов для обслуживания: теперь указывается не Saeco, а Philips, при этом совместимость продуктов осталась такой же. Для безопасного обслуживания кофемашин Saeco и Philips рекомендуется использовать только
расходные материалы Philips.
Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.
Предотвращает засорение каналов подачи молока
Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока (каналов подачи молока, капучинатора, панарелло).
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