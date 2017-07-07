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Изменилось название расходных материалов для обслуживания: теперь указывается не Saeco, а Philips, при этом совместимость продуктов осталась такой же. Для безопасного обслуживания кофемашин Saeco и Philips рекомендуется использовать только

расходные материалы Philips.