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  • Тщательная очистка каналов подачи молока Тщательная очистка каналов подачи молока Тщательная очистка каналов подачи молока

    Saeco Средства по уходу

    CA6705/60

    Тщательная очистка каналов подачи молока

    Средство для очистки молочной системы Saeco поддерживает чистоту каналов эспрессо-кофемашины и вспенивателя молока. Средство эффективно удаляет остатки молока со всех элементов. Процедуру очистки рекомендуется выполнять один раз в месяц.

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    Saeco Средства по уходу

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    Изменилось название расходных материалов для обслуживания: теперь указывается не Saeco, а Philips, при этом совместимость продуктов осталась такой же. Для безопасного обслуживания кофемашин Saeco и Philips рекомендуется использовать только
    расходные материалы Philips.

     

     

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    Тщательная очистка каналов подачи молока

    Поддерживает чистоту каналов подачи молока

    • Средство для очистки молочной системы
    Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

    Теперь вкус любимого напитка станет еще лучше

    Средство для очистки контуров подачи молока позволяет тщательно удалить остатки молока, которые могут влиять на вкус напитка.

    Предотвращает засорение каналов подачи молока

    Предотвращает засорение каналов подачи молока

    Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока

    Регулярная очистка продлевает срок службы деталей для взбивания молока (каналов подачи молока, капучинатора, панарелло).

    • Вес и габариты

      Вес изделия
      0,1  kg
      Количество
      6 пакетиков по 2 г
    Badge-D2C

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