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    Saeco CA6810/00

    CA6810/00

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    Saeco CA6810/00

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    Богатый аромат зерен, выращенных на большой высоте

    Высота играет большую роль для выращивания кофе. Только на большой высоте оптимальный баланс температуры и влажности обеспечивает более медленный цикл роста и созревания кофе, что позволяет получить максимально ароматные, насыщенные кофейными маслами зерна.

    Отбор основан на особых сенсорных методах

    Мы тщательно отобрали лучшие зерна с кофейных плантаций различных кофейных регионов с целью подарить нашим блендам оптимальный баланс аромата, крепости, утонченного послевкусия, кислинки и визуального восприятия.

    Неизменно высокое качество на протяжении всего года

    Мы сотрудничаем исключительно с кофейными фермерами, высокое качество зерен у которых остается стабильным и неизменным на протяжении года. В результате вам всегда гарантирован превосходный вкус и аромат в каждой чашке кофе.

    Тщательное отслеживание качества для отбора идеальных зерен

    Сразу после сбора урожай тщательно проверяется с целью отсеять недозревшие, поврежденные или не подходящие по другим характеристикам кофейные вишни. Однако и после этого следует еще несколько этапов проверки и сортировки урожая, что гарантирует максимальное качество собранных зерен для вашей кофемашины.

    Каждый сорт зерен обжаривается в индивидуальном порядке

    Индивидуальная обжарка позволяет каждому сорту зерен раскрыть свое уникальное богатство вкуса. Каждый сорт зерен обжаривается в индивидуальном порядке, и только затем зерна смешиваются в нужных пропорциях.

    Уникальные настройки, подобранные для конкретных типов зерен

    С помощью автоматических кофемашин вы можете готовить кофе по своему вкусу, используя безграничные возможности изменения настроек. Специалисты компании Saeco опробовали всевозможные варианты и отобрали те, что наиболее полно раскрывают вкус Caffè Selezione Nobile, чтобы вы могли наслаждаться идеальным кофе с первой чашки.

    Идеально подходит для эспрессо и других кофейных напитков

    Бленд раскрывает свои уникальные особенности при приготовлении крепкого, насыщенного эспрессо. Он также прекрасно подходит для приготовления капучино и латте макиато.

    • Вес и размеры

      Размеры упаковки (Ш x Г x В)
      253 x 232 x 47  mm
      Вес изделия
      0,14  kg
      Размеры изделия (Ш x Г x В)
      100 x 18 x 170  mm
      Вес, включая упаковку
      0,25  kg
    Badge-D2C

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