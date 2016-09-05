CA6811/00
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Высота играет большую роль для выращивания кофе. Только на большой высоте оптимальный баланс температуры и влажности обеспечивает более медленный цикл роста и созревания кофе, что позволяет получить максимально ароматные, насыщенные кофейными маслами зерна.
Мы тщательно отобрали лучшие зерна с кофейных плантаций различных кофейных регионов с целью подарить нашим блендам оптимальный баланс аромата, крепости, утонченного послевкусия, кислинки и визуального восприятия.
Мы сотрудничаем исключительно с кофейными фермерами, высокое качество зерен у которых остается стабильным и неизменным на протяжении года. В результате вам всегда гарантирован превосходный вкус и аромат в каждой чашке кофе.
Сразу после сбора урожай тщательно проверяется с целью отсеять недозревшие, поврежденные или не подходящие по другим характеристикам кофейные вишни. Однако и после этого следует еще несколько этапов проверки и сортировки урожая, что гарантирует максимальное качество собранных зерен для вашей кофемашины.
Индивидуальная обжарка позволяет каждому сорту зерен раскрыть свое уникальное богатство вкуса. Каждый сорт зерен обжаривается в индивидуальном порядке, и только затем зерна смешиваются в нужных пропорциях.
С помощью автоматических кофемашин вы можете готовить кофе по своему вкусу, используя безграничные возможности изменения настроек. Специалисты компании Saeco опробовали всевозможные варианты и отобрали те, что наиболее полно раскрывают вкус Caffè Selezione Nobile, чтобы вы могли наслаждаться идеальным кофе с первой чашки.
Бленд раскрывает свои уникальные особенности при приготовлении крепкого, насыщенного эспрессо. Он также прекрасно подходит для приготовления капучино и латте макиато.
Вес и размеры
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