Тщательное отслеживание качества для отбора идеальных зерен

Сразу после сбора урожай тщательно проверяется с целью отсеять недозревшие, поврежденные или не подходящие по другим характеристикам кофейные вишни. Однако и после этого следует еще несколько этапов проверки и сортировки урожая, что гарантирует максимальное качество собранных зерен для вашей кофемашины.