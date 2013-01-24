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Saeco Caffè Selezione Nobile

Кофейные зерна для эспрессо

CA6811/00
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Идеальный кофе начинается с лучших зерен Идеальный кофе начинается с лучших зерен Идеальный кофе начинается с лучших зерен
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    Saeco Caffè Selezione Nobile Кофейные зерна для эспрессо

    CA6811/00
    Общая оценка / 5

    Идеальный кофе начинается с лучших зерен

    Идеальный кофе сочетает в себе лучшие кофейные зерна и технологии для получения максимальной экстракции. В Saeco мы всегда стремились разработать технологии, которые обеспечат безупречный вкус кофе, а теперь у нас есть превосходные кофейные зерна. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Caffè Selezione Nobile Кофейные зерна для эспрессо

    Идеальный кофе начинается с лучших зерен

    Идеальный кофе сочетает в себе лучшие кофейные зерна и технологии для получения максимальной экстракции. В Saeco мы всегда стремились разработать технологии, которые обеспечат безупречный вкус кофе, а теперь у нас есть превосходные кофейные зерна. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальный кофе начинается с лучших зерен

    Идеальный кофе сочетает в себе лучшие кофейные зерна и технологии для получения максимальной экстракции. В Saeco мы всегда стремились разработать технологии, которые обеспечат безупречный вкус кофе, а теперь у нас есть превосходные кофейные зерна. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Saeco Caffè Selezione Nobile Кофейные зерна для эспрессо

    Идеальный кофе начинается с лучших зерен

    Идеальный кофе сочетает в себе лучшие кофейные зерна и технологии для получения максимальной экстракции. В Saeco мы всегда стремились разработать технологии, которые обеспечат безупречный вкус кофе, а теперь у нас есть превосходные кофейные зерна. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальный кофе начинается с лучших зерен

      Зерна тщательно отобраны для вашей кофемашины Saeco

      • Бленд из арабики и робусты
      • 1000 г

      Богатый аромат зерен, выращенных на большой высоте

      Высота играет большую роль для выращивания кофе. Только на большой высоте оптимальный баланс температуры и влажности обеспечивает более медленный цикл роста и созревания кофе, что позволяет получить максимально ароматные, насыщенные кофейными маслами зерна.

      Отбор основан на особых сенсорных методах

      Мы тщательно отобрали лучшие зерна с кофейных плантаций различных кофейных регионов с целью подарить нашим блендам оптимальный баланс аромата, крепости, утонченного послевкусия, кислинки и визуального восприятия.

      Неизменно высокое качество на протяжении всего года

      Мы сотрудничаем исключительно с кофейными фермерами, высокое качество зерен у которых остается стабильным и неизменным на протяжении года. В результате вам всегда гарантирован превосходный вкус и аромат в каждой чашке кофе.

      Тщательное отслеживание качества для отбора идеальных зерен

      Сразу после сбора урожай тщательно проверяется с целью отсеять недозревшие, поврежденные или не подходящие по другим характеристикам кофейные вишни. Однако и после этого следует еще несколько этапов проверки и сортировки урожая, что гарантирует максимальное качество собранных зерен для вашей кофемашины.

      Каждый сорт зерен обжаривается в индивидуальном порядке

      Индивидуальная обжарка позволяет каждому сорту зерен раскрыть свое уникальное богатство вкуса. Каждый сорт зерен обжаривается в индивидуальном порядке, и только затем зерна смешиваются в нужных пропорциях.

      Уникальные настройки, подобранные для конкретных типов зерен

      С помощью автоматических кофемашин вы можете готовить кофе по своему вкусу, используя безграничные возможности изменения настроек. Специалисты компании Saeco опробовали всевозможные варианты и отобрали те, что наиболее полно раскрывают вкус Caffè Selezione Nobile, чтобы вы могли наслаждаться идеальным кофе с первой чашки.

      Идеально подходит для эспрессо и других кофейных напитков

      Бленд раскрывает свои уникальные особенности при приготовлении крепкого, насыщенного эспрессо. Он также прекрасно подходит для приготовления капучино и латте макиато.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        135 x 75 x 400  миллиметра
        Размеры изделия (Ш x Г x В)
        135 x 75 x 400  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        1100  кг
        Вес изделия
        1000  кг

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