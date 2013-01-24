Идеальный кофе начинается с лучших зерен

Идеальный кофе сочетает в себе лучшие кофейные зерна и технологии для получения максимальной экстракции. В Saeco мы всегда стремились разработать технологии, которые обеспечат безупречный вкус кофе, а теперь у нас есть превосходные кофейные зерна. Узнать обо всех преимуществах