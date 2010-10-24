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    Автомобильный усилитель

    CMQ405/00

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа.

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    Автомобильный усилитель

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    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    с регулируемым 4/3/2-канальным соединением

    • 4-канальный
    • 900 Вт (пик. мощность)
    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев

    Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.

    Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

    Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

    Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания

    Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания

    Универсальный отдельный контроль уровня звука

    Универсальный отдельный контроль уровня звука.

    Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе

    Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

    Несколько механизмов защиты от перебоев питания

    Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

    • Звук

      Диапазон частот
      5—50 000 Гц
      Сопротивление
      2-8 Ом
      Отношение сигнал/шум
      > 97 дБ
      Выходная мощность (макс.)
      900 Вт
      Полный коэффициент гармонических искажений
      0,1 %<

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, испанский, португальский, русский
    Badge-D2C

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