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Наслаждайтесь музыкой в дороге
Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.
Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.
Несколько механизмов защиты от перебоев питания.
Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания
Универсальный отдельный контроль уровня звука.
Звук
Подключения
Улучшение звука
Аксессуары
Управление электропитанием
Размеры
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