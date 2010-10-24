CMQ405/00
Наслаждайтесь музыкой в дороге
Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа.Узнать обо всех преимуществах
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Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.
Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания
Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания
Универсальный отдельный контроль уровня звука.
Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.
Несколько механизмов защиты от перебоев питания.
Звук
Аксессуары
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