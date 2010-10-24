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Автомобильный усилитель

CMQ405/00
Общая оценка / 5
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    Автомобильный усилитель

    CMQ405/00
    Общая оценка / 5

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    Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильный усилитель

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Автомобильный усилитель

    Наслаждайтесь музыкой в дороге

    Получите большую мощность без искажений с 4/3/2-канальным автомобильным усилителем CMQ405 от Philips. С пиковой мощностью 900 Вт получить отличный звук с мощными басами можно просто подключив автомобильную стереосистему через RCA-разъем или разъем входа. Узнать обо всех преимуществах

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      Наслаждайтесь музыкой в дороге

      с регулируемым 4/3/2-канальным соединением

      • 4-канальный
      • 900 Вт (пик. мощность)
      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

      Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

      Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев

      Усиленный алюминиевый теплопоглотитель предотвращает перегрев.

      Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

      Усилитель с низким уровнем искажений для передачи оригинального звучания

      Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе

      Энергоэффективный блок питания на МОП-транзисторе.

      Несколько механизмов защиты от перебоев питания

      Несколько механизмов защиты от перебоев питания.

      Настраиваемые фильтры низких/высоких частот для впечатляющего звучания

      Настраиваемые фильтры низких и высоких частот для впечатляющего звучания

      Универсальный отдельный контроль уровня звука

      Универсальный отдельный контроль уровня звука.

      • Звук

        Выходная мощность (среднекв.): 4 Ом
        75 Вт x 4
        Выходная мощность (среднекв.) 2 Ом
        110 Вт x 4
        Выходная мощность (макс.)
        900 Вт
        Class
        AB
        Кол. каналов
        4
        Использование каналов
        4/3/2
        Отношение сигнал/шум
        > 97 дБ
        Отношение сигнал/шум (1 Вт/4 Ом)
        >80 дБ
        Полный коэффициент гармонических искажений
        0,1 %<
        Диапазон частот
        5—50 000  Гц
        Сопротивление
        2-8 Ом

      • Подключения

        Линейный вход (RCA)
        2 шт.

      • Улучшение звука

        Фильтр низких частот
        -12 дБ/окт
        Диапазон фильтра низких частот
        180 Гц
        Фильтр высоких частот
        -12 дБ/окт
        Диапазон фильтра высоких частот
        80 Гц
        Контроль уровня сигнала на входе
        0,3 мВ - 6 В
        Динамическое усиление НЧ
        12 дБ при 45 Гц

      • Аксессуары

        Краткое руководство
        Английский, испанский, португальский, русский

      • Управление электропитанием

        Источник питания
        12 В постоянного тока

      • Размеры

        Глубина продукта
        373  мм
        Высота продукта
        49  мм
        Ширина продукта
        240  мм

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