Ключевые слова для поиска

  • Сменные насадки из микрофибры для SuperParquet Сменные насадки из микрофибры для SuperParquet Сменные насадки из микрофибры для SuperParquet

    Полировочная ткань из микрофибры

    CP0128/01

    Сменные насадки из микрофибры для SuperParquet

    Эти моющиеся сменные насадки из микрофибры предназначены для насадки Philips SuperParquet. Насадки необходимо заменять каждые 3 месяца.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Полировочная ткань из микрофибры

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Сменные насадки из микрофибры для SuperParquet

    Совместимо с насадкой Philips SuperParquet

    • 2 моющиеся насадки из микрофибры
    • Использование с насадкой Super Parquet

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      Performer
      FC9150 - FC9179
      PerformerPro
      FC9190 — FC9199
      PowerPro
      FC8760 — FC8769
      PerformerExpert ECO
      FC8720 – FC8728
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.