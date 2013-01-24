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Автоматический капучинатор

CP0152
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    Автоматический капучинатор

    CP0152
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    Капучинатор

    Вы любите качественный капучино или латте маккиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Автоматический капучинатор

    Капучинатор

    Вы любите качественный капучино или латте маккиато? Этот черный капучинатор создает вкусную пену из молока. Узнать обо всех преимуществах

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      Капучинатор

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • PHILIPS 3000
      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD8824
        • HD8841
        • HD8844
        Подходит для кофемашин
        • HD8821/01
        • HD8821/09
        • HD8821/11
        • HD8822/09
        • HD8826/09
        • HD8831/11
        • HD8841/01
        • HD8841/09
        • HD8841/11
        • HD8842/09
        • HD8911/21
        • HD8912/09
        • HD8913/11

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