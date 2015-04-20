Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия
Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
Съемный элемент облегчает очистку
Нельзя мыть в посудомоечной машине
Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips
Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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