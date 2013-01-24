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Контейнер для молока

CP0154
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    Контейнер для молока

    CP0154
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Контейнер для молока

    Этот прозрачный контейнер для молока совместим с кувшином для молока и подходит для использования с кофемашинами Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Контейнер для молока

    Контейнер для молока

    Этот прозрачный контейнер для молока совместим с кувшином для молока и подходит для использования с кофемашинами Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, EP, Philips 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Контейнер для молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD8847
        • HD8834
        • HD8917
        Совместимость:
        • HD8964
        • HD8965
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP4050/00
        • EP4051/00
        • EP3363/10
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961
        Подходит для кофемашин
        HD8652/91

      • Подходит для:

        PHILIPS 2100 EASYCAPP
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8652/91
        Модели GranBaristo
        • HD8966/11
        • HD8967/01
        • HD8968/01

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