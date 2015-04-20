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  • Крышка кувшина для молока Крышка кувшина для молока Крышка кувшина для молока

    Крышка кувшина для молока

    CP0156/01

    Крышка кувшина для молока

    Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000.

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    Крышка кувшина для молока

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    Крышка кувшина для молока

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
    • Съемный элемент облегчает очистку
    • Нельзя мыть в посудомоечной машине

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • HD8847
      • HD8834
      • HD8917
      Подходит для кофемашин
      HD8763/18
      Совместимость:
      • HD8964
      • HD8965
      • EP3550/00
      • EP3551/00
      • EP4050/00
      • SM3061/00
      • EP4051/00
      • EP3363/10
      • EP3362/00
      • EP3363/00
      • EP3551/10
      • EP3558/00
      • EP3559/00
      • EP5360
      • EP5361
      • EP5365
      • EP5960
      • EP5961

    • Подходит для:

      Модели GranBaristo
      • HD8966/11
      • HD8967/01
      • HD8968/01
    Badge-D2C

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