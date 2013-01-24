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Крышка кувшина для молока
Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка кувшина для молока
Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
Крышка кувшина для молока
Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка кувшина для молока
Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах
Сменная деталь
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