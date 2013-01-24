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Крышка кувшина для молока

CP0156
  • Крышка кувшина для молока Крышка кувшина для молока Крышка кувшина для молока
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    Крышка кувшина для молока

    CP0156

    Крышка кувшина для молока

    Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка кувшина для молока

    Крышка кувшина для молока

    Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка кувшина для молока

    Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Крышка кувшина для молока

    Крышка кувшина для молока

    Запасная верхняя часть молочного кувшина. Совместима с кофемашинами Philips серии 4000, серии Incanto, серии GranBaristo, серии PicoBaristo, серии EP и Philips серии 5000. Узнать обо всех преимуществах

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      Крышка кувшина для молока

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Съемный элемент облегчает очистку
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HD8847
        • HD8834
        • HD8917
        Совместимость:
        • HD8964
        • HD8965
        • EP3550/00
        • EP3551/00
        • EP4050/00
        • SM3061/00
        • EP4051/00
        • EP3363/10
        • EP3362/00
        • EP3363/00
        • EP3551/10
        • EP3558/00
        • EP3559/00
        • EP5360
        • EP5361
        • EP5365
        • EP5960
        • EP5961
        Подходит для кофемашин
        HD8763/18

      • Подходит для:

        Модели GranBaristo
        • HD8966/11
        • HD8967/01
        • HD8968/01

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