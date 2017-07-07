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  • Резервуар для воды: влажная уборка с чистой водой Резервуар для воды: влажная уборка с чистой водой Резервуар для воды: влажная уборка с чистой водой

    Насадка для влажной уборки

    CP0177/01

    Резервуар для воды: влажная уборка с чистой водой

    Резервуар для воды легко устанавливается, чтобы вы могли переключаться между режимами влажной и сухой уборки. Для влажной уборки наполните резервуар водопроводной водой и/или моющим средством. Насадки из микрофибры на нижней части резервуара обеспечивают оптимальный уровень влаги для тщательной очистки.

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    Насадка для влажной уборки

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    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6408
      • FC6409
    Badge-D2C

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