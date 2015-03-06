Компонент для диспенсера воды
Диспенсер воды с 30 отверстиями для AquaPlus серии 8000
Диспенсер воды прикреплен к нижней части резервуара для воды; он обеспечивает оптимальное количество поступающей на швабру воды, чтобы она оставалась влажной.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Компонент для диспенсера воды
Диспенсер воды с 30 отверстиями для AquaPlus серии 8000 Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"
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Подходит для
PowerPro Aqua
FC6400
FC6401
FC6402
FC6408
FC6409 Серия 8000
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