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  • Диспенсер воды с 30 отверстиями для AquaPlus серии 8000 Диспенсер воды с 30 отверстиями для AquaPlus серии 8000 Диспенсер воды с 30 отверстиями для AquaPlus серии 8000

    Компонент для диспенсера воды

    CP0178/01

    Диспенсер воды с 30 отверстиями для AquaPlus серии 8000

    Диспенсер воды прикреплен к нижней части резервуара для воды; он обеспечивает оптимальное количество поступающей на швабру воды, чтобы она оставалась влажной.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Компонент для диспенсера воды

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    • Подходит для

      PowerPro Aqua
      • FC6400
      • FC6401
      • FC6402
      • FC6408
      • FC6409
      Серия 8000
      • XC8347
      • XC8349
    Badge-D2C

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