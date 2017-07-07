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Молочный кувшин

CP0301
  • Молочный кувшин Молочный кувшин Молочный кувшин
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    Молочный кувшин

    CP0301

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин с крышкой и трубкой подачи молока (с соединительным элементом) совместим с системой Philips Easy Cappuccino серии 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин с крышкой и трубкой подачи молока (с соединительным элементом) совместим с системой Philips Easy Cappuccino серии 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин с крышкой и трубкой подачи молока (с соединительным элементом) совместим с системой Philips Easy Cappuccino серии 2100. Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин с крышкой и трубкой подачи молока (с соединительным элементом) совместим с системой Philips Easy Cappuccino серии 2100. Узнать обо всех преимуществах

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      Молочный кувшин

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Молочный кувшин, крышка и трубка
      • Серия 2100 от Philips
      • Easy Cappuccino

      • Запасной компонент

        Подходит для кофемашин
        HD8654/59

      • Подходит для:

        PHILIPS 2100 EASYCAPP
        • HD8652/51
        • HD8652/59
        • HD8652/91

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