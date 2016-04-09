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  • Насадка панарелло из нержавеющей стали Насадка панарелло из нержавеющей стали Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Классический капучинатор

    CP0329/01

    Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Запасная часть для панарелло

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    Классический капучинатор

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    Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Нержавеющая сталь

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8525/01
      • HD8525/09
      • HD8743/11
      • HD8743/12
      • HD8743/19
      • HD8743/31
      • HD8751/11
      • HD8752/84
      • HD8752/99
      • HD8762/01
      • HD8762/19
      • HD8768/01
      • HD8768/08
      • HD8768/09
      • HD8769/01
      • HD8769/09
      • HD8769/11
      • HD8769/19
      • HD8770/01
      • HD8770/02
      • HD8770/10
      • HD8780/01
      • HD8824/01
      • HD8824/09
      • HD8825/09
      • HD8836/18
      • HD8844/01
      • HD8844/09
      • HD8861/11
      • HD8888/19
      • HD8900/11

    • Подходит для:

      GranGaggia
      Все модели
      Poemia
      Все модели
    Badge-D2C

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