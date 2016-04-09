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Классический капучинатор

CP0329
  • Насадка панарелло из нержавеющей стали Насадка панарелло из нержавеющей стали Насадка панарелло из нержавеющей стали
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    Классический капучинатор

    CP0329

    Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Запасная часть для панарелло Узнать обо всех преимуществах

    Классический капучинатор

    Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Запасная часть для панарелло Узнать обо всех преимуществах

    Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Запасная часть для панарелло Узнать обо всех преимуществах

    Классический капучинатор

    Насадка панарелло из нержавеющей стали

    Запасная часть для панарелло Узнать обо всех преимуществах

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      Насадка панарелло из нержавеющей стали

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Нержавеющая сталь

      • Запасной компонент

        Подходит для кофемашин
        • HD8525/01
        • HD8525/09
        • HD8743/11
        • HD8743/12
        • HD8743/19
        • HD8743/31
        • HD8751/11
        • HD8752/84
        • HD8752/99
        • HD8762/01
        • HD8762/19
        • HD8768/01
        • HD8768/08
        • HD8768/09
        • HD8769/01
        • HD8769/09
        • HD8769/11
        • HD8769/19
        • HD8770/01
        • HD8770/02
        • HD8770/10
        • HD8780/01
        • HD8824/01
        • HD8824/09
        • HD8825/09
        • HD8836/18
        • HD8844/01
        • HD8844/09
        • HD8861/11
        • HD8888/19
        • HD8900/11

      • Подходит для:

        GranGaggia
        Все модели
        Poemia
        Все модели

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