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Молочный кувшин

CP0355
Общая оценка / 5
  • Молочный кувшин Молочный кувшин Молочный кувшин
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    Молочный кувшин

    CP0355
    Общая оценка / 5

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серия SM) Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серия SM) Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серия SM) Узнать обо всех преимуществах

    Молочный кувшин

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серия SM) Узнать обо всех преимуществах

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      Молочный кувшин

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
      • Быстрая очистка после использования
      • Тщательная очистка еженедельно
      • Нельзя мыть в посудомоечной машине

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Совместимость:
        • HD8921/01
        • HD8921/09
        • HD8922/01
        • HD8922/09
        • SM3061/00
        Подходит для кофемашин
        • HD8926/29
        • SM3061/10

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