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    Молочный кувшин

    CP0355/01

    Молочный кувшин

    Этот молочный кувшин с трубкой подачи молока создает вкусную пену из молока. Кувшин удобно хранить в холодильнике. Совместим с кофемашинами Incanto и Picobaristo (серия SM)

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    Молочный кувшин

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    Молочный кувшин

    Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

    • Picobaristo, Incanto, серии EP и SM
    • Быстрая очистка после использования
    • Тщательная очистка еженедельно
    • Нельзя мыть в посудомоечной машине

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для кофемашин
      • HD8926/29
      • SM3061/10
      Совместимость:
      • HD8921/01
      • HD8921/09
      • HD8922/01
      • HD8922/09
      • SM3061/00
    Badge-D2C

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