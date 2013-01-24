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Выходной фильтр EPA10

CP0425
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  • Выходной фильтр EPA10 для Performer Active Выходной фильтр EPA10 для Performer Active Выходной фильтр EPA10 для Performer Active
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    Выходной фильтр EPA10

    CP0425
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    Выходной фильтр EPA10 для Performer Active

    Оригинальный выходной фильтр EPA10 для линейки Performer Active. Узнать обо всех преимуществах

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    Оригинальный выходной фильтр EPA10 для линейки Performer Active. Узнать обо всех преимуществах

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      • Оригинальная запасная часть
      • Performer Active

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        FC8660

      • Подходит для

        PerformerActive
        • FC8650 - FC8659
        • FC8575/09 – FC8579/09
        • FC8592/91
        • FC8593/91
        • FC8660 – FC8664
        • FC8563
        PerformerActive ECO
        FC8520 – FC8528

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