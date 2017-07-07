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  • Выходной фильтр для эффективной фильтрации Выходной фильтр для эффективной фильтрации Выходной фильтр для эффективной фильтрации

    Выходной фильтр

    CP0425

    Выходной фильтр для эффективной фильтрации

    Совместимо с Philips Performer Active, а также мешковыми пылесосами серий 5000 и 6000. Собирает мелкую пыль, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте раз в год для оптимального результата.

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    Выходной фильтр

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    Выходной фильтр для эффективной фильтрации

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    • Оригинальная запасная часть
    • Выходной фильтр

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      PerformerActive
      • FC8650
      • FC8651
      • FC8652
      • FC8653
      • FC8654
      • FC8655
      • FC8656
      • FC8657
      • FC8658
      • FC8659
      • FC8660
      • FC8661
      • FC8662
      • FC8663
      • FC8644
      PerformerActive ECO
      • FC8520
      • FC8521
      • FC8522
      • FC8523
      • FC8524
      • FC8525
      • FC8526
      • FC8527
      • FC8528
      Мешковый пылесос серии 6000
      • XD6122
      • XD6142
      Мешковый пылесос серии 5000
      • XD5122
      • XD5123
      Performer Active серии 5000 Series (2-е поколение)
      • FC8563
      • FC8575
      • FC8576
      • FC8577
      • FC8578
      • FC8579
      • FC8580
      • FC8592
    Badge-D2C

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