Совместимо с Philips Performer Active, а также мешковыми пылесосами серий 5000 и 6000. Собирает мелкую пыль, поэтому в комнату поступает только чистый воздух без пыли. Заменяйте раз в год для оптимального результата.
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Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips
Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Подходит для
PerformerActive
FC8650
FC8651
FC8652
FC8653
FC8654
FC8655
FC8656
FC8657
FC8658
FC8659
FC8660
FC8661
FC8662
FC8663
FC8644
PerformerActive ECO
FC8520
FC8521
FC8522
FC8523
FC8524
FC8525
FC8526
FC8527
FC8528
Мешковый пылесос серии 6000
XD6122
XD6142
Мешковый пылесос серии 5000
XD5122
XD5123
Performer Active серии 5000 Series (2-е поколение)
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