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  • Держатель мешка для пыли для Performer Active Держатель мешка для пыли для Performer Active Держатель мешка для пыли для Performer Active

    Держатель мешка для пыли

    CP0485

    Держатель мешка для пыли для Performer Active

    Оригинальный сменный держатель мешка для пыли для пылесосов линейки Performer Active.

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    Держатель мешка для пыли

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    Держатель мешка для пыли для Performer Active

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    • Оригинальная запасная часть
    • Performer Active

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      Серия 5000, PerformerActive
      • FC8650 – FC8659
      • FC8575/09 – FC8579/09
      • FC8585/01
      • FC8588/01
      • FC8589/01
      • FC8592/91
      • FC8593/91
      • FC8660 – FC8664
      PerformerActive ECO
      FC8520 – FC8528
    Badge-D2C

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