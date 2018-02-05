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  • Трубка для SpeedPro Max Трубка для SpeedPro Max Трубка для SpeedPro Max

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    CP0668

    Трубка для SpeedPro Max

    Оригинальная запасная трубка для устройств SpeedPro Max

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    Трубка для SpeedPro Max

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    • SpeedPro Max

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      SpeedPro Max
      • FC6812..FC6814
      • FC6822
      • FC6826
      • XC8043
      • XC8045
      • XC8047
      • XC8049
      • XC8147
      • XC7041
      • XC7042
      • XC7043
    Badge-D2C

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