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  • Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate

    Шланг

    CP0698

    Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate

    Это оригинальный запасной шланг Philips для PowerPro Ultimate

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    Шланг

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    Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate

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    • Оригинальный шланг
    • PowerPro Ultimate

    • Подходит для

      PowerPro Ultimate
      • FC9911 — FC9929
      • FC9911
      • FC9912
      • FC9921
    Badge-D2C

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