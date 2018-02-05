Шланг
Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate
Это оригинальный запасной шланг Philips для PowerPro Ultimate
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Оригинальный шланг Philips для линейки PowerPro Ultimate Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики" Оригинальный шланг PowerPro Ultimate
Показать все Показать меньше
Подходит для
PowerPro Ultimate
FC9911 — FC9929
FC9911
FC9912
FC9921
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.