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  • Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины

    Philips Saeco Контейнер для остатков кофе

    CP9004

    Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины

    Внутренний контейнер для отходов собирает отработанный молотый кофе. Компонент легко снимается и очищается. Совместим с кофемашинами Intelia, Intuita, Moltio и Xelsis 2017 года выпуска.

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    Philips Saeco Контейнер для остатков кофе

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    Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины

    Информацию о совместимости см. в характеристиках

    • Intelia, Intuita, Moltio, Xelsis
    • Белый

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • 10003884
      • 10003935
      • 10003936
      • 10003937
      • 10003986
      • 10003987
      • 10004055
      • 10004056
      • 10004057
      • 10004058
      • 10004059
      • 10004079
      • 10004080
      • 10004081
      • 10004082
      • 10004083
      • 10004084
      • 10004085
      • 10004100
      • 10004101
      • 10004102
      • 10004103
      • 10004104
      • 10004105
      • 10004106
      • 10004107
      • 10004108
      • 10004109
      • 10004115
      • 10004173
      • 10004205
      • 10004206
      • 10004207
      • 10004222
      • 10004223
      • 10004224
      • 10004225
      • 10004226
      • 10004228
      • 10004230
      • 10004231
      • 10004232
      • 10004233
      • 10004309
      • 10004317
      • 10004320
      • 10004321
      • 10004322
      • 10004323
      • 10004325
      • 10004330
      • 10004331
      • 10004332
      • 10004333
      Подходит для
      • 10003844
      • 10003845
      • 10003846
      • 10003849
      • 10003860
      • 10003861
      Подходит для кофемашин
      • HD8749/01
      • HD8749/11
      • HD8750/11
      • HD8750/18
      • HD8750/19
      • HD8750/50
      • HD8750/81
      • HD8750/88
      • HD8750/99
      • HD8751/14
      • HD8751/19
      • HD8751/71
      • HD8751/88
      • HD8751/95
      • HD8753/84
      • HD8755/01
      • HD8755/02
      • HD8756/01
      • HD8756/09
      • HD8767/01
      • HD8770/01
      • HD8770/02
      • HD8770/10
      • HD8777/11
      • HD8779/01
      • HD8900/11
      • SM7680/00
      Совместимость:
      • HD8769/01
      • HD8769/09
      • HD8769/11
      • HD8769/19
      • HD8777/11
      • HD8778/11
      • HD8869/09
      • HD8869/11

    • Подходит для:

      XELSIS 2017 года выпуска
      • SM7580/00
      • SM7581/00
      • SM7680/00
      • SM7682/00
      • SM7683/00
      • SM7684/00
      • SM7685/00
      • SM7686/00
      • SM7581/04
      • SM7684/04
      • SM7685/04
      • SM7685/07
    Badge-D2C

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