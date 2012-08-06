Philips Saeco Контейнер для остатков кофе
Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины
Внутренний контейнер для отходов собирает отработанный молотый кофе. Компонент легко снимается и очищается. Совместим с кофемашинами Intelia, Intuita, Moltio и Xelsis 2017 года выпуска.
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Philips Saeco Контейнер для остатков кофе
Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины Информацию о совместимости см. в характеристиках Intelia, Intuita, Moltio, Xelsis Белый Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips
Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
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Сменная деталь
Подходит для:
10003884
10003935
10003936
10003937
10003986
10003987
10004055
10004056
10004057
10004058
10004059
10004079
10004080
10004081
10004082
10004083
10004084
10004085
10004100
10004101
10004102
10004103
10004104
10004105
10004106
10004107
10004108
10004109
10004115
10004173
10004205
10004206
10004207
10004222
10004223
10004224
10004225
10004226
10004228
10004230
10004231
10004232
10004233
10004309
10004317
10004320
10004321
10004322
10004323
10004325
10004330
10004331
10004332
10004333 Подходит для
10003844
10003845
10003846
10003849
10003860
10003861 Подходит для кофемашин
HD8749/01
HD8749/11
HD8750/11
HD8750/18
HD8750/19
HD8750/50
HD8750/81
HD8750/88
HD8750/99
HD8751/14
HD8751/19
HD8751/71
HD8751/88
HD8751/95
HD8753/84
HD8755/01
HD8755/02
HD8756/01
HD8756/09
HD8767/01
HD8770/01
HD8770/02
HD8770/10
HD8777/11
HD8779/01
HD8900/11
SM7680/00 Совместимость:
HD8769/01
HD8769/09
HD8769/11
HD8769/19
HD8777/11
HD8778/11
HD8869/09
HD8869/11
Подходит для:
XELSIS 2017 года выпуска
SM7580/00
SM7581/00
SM7680/00
SM7682/00
SM7683/00
SM7684/00
SM7685/00
SM7686/00
SM7581/04
SM7684/04
SM7685/04
SM7685/07
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