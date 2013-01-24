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Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины
Внутренний контейнер для отходов собирает отработанный молотый кофе. Компонент легко снимается и очищается. Совместим с кофемашинами Intelia, Intuita, Moltio и Xelsis 2017 года выпуска. Узнать обо всех преимуществах
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Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины
Внутренний контейнер для отходов собирает отработанный молотый кофе. Компонент легко снимается и очищается. Совместим с кофемашинами Intelia, Intuita, Moltio и Xelsis 2017 года выпуска. Узнать обо всех преимуществах
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