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Philips Saeco

Контейнер для остатков кофе

CP9004
Saeco
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Saeco
  • Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины
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    Philips Saeco Контейнер для остатков кофе

    CP9004
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины

    Внутренний контейнер для отходов собирает отработанный молотый кофе. Компонент легко снимается и очищается. Совместим с кофемашинами Intelia, Intuita, Moltio и Xelsis 2017 года выпуска. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Saeco Контейнер для остатков кофе

    Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины

    Внутренний контейнер для отходов собирает отработанный молотый кофе. Компонент легко снимается и очищается. Совместим с кофемашинами Intelia, Intuita, Moltio и Xelsis 2017 года выпуска. Узнать обо всех преимуществах

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      Контейнер для отходов для эспрессо-кофемашины

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      • Intelia, Intuita, Moltio, Xelsis
      • Белый

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 10003844
        • 10003845
        • 10003846
        • 10003849
        • 10003860
        • 10003861
        Подходит для:
        • 10003884
        • 10003935
        • 10003936
        • 10003937
        • 10003986
        • 10003987
        • 10004055
        • 10004056
        • 10004057
        • 10004058
        • 10004059
        • 10004079
        • 10004080
        • 10004081
        • 10004082
        • 10004083
        • 10004084
        • 10004085
        • 10004100
        • 10004101
        • 10004102
        • 10004103
        • 10004104
        • 10004105
        • 10004106
        • 10004107
        • 10004108
        • 10004109
        • 10004115
        • 10004173
        • 10004205
        • 10004206
        • 10004207
        • 10004222
        • 10004223
        • 10004224
        • 10004225
        • 10004226
        • 10004228
        • 10004230
        • 10004231
        • 10004232
        • 10004233
        • 10004309
        • 10004317
        • 10004320
        • 10004321
        • 10004322
        • 10004323
        • 10004325
        • 10004330
        • 10004331
        • 10004332
        • 10004333
        Совместимость:
        • HD8769/01
        • HD8769/09
        • HD8769/11
        • HD8769/19
        • HD8777/11
        • HD8778/11
        • HD8869/09
        • HD8869/11
        Подходит для кофемашин
        • HD8749/01
        • HD8749/11
        • HD8750/11
        • HD8750/18
        • HD8750/19
        • HD8750/50
        • HD8750/81
        • HD8750/88
        • HD8750/99
        • HD8751/14
        • HD8751/19
        • HD8751/71
        • HD8751/88
        • HD8751/95
        • HD8753/84
        • HD8755/01
        • HD8755/02
        • HD8756/01
        • HD8756/09
        • HD8767/01
        • HD8770/01
        • HD8770/02
        • HD8770/10
        • HD8777/11
        • HD8779/01
        • HD8900/11
        • SM7680/00

      • Подходит для:

        XELSIS 2017 года выпуска
        Новые Xelsis 2017 года выпуска
        • SM7580/00
        • SM7581/00
        • SM7680/00
        • SM7682/00
        • SM7683/00
        • SM7684/00
        • SM7685/00
        • SM7686/00

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