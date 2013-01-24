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Адаптер для емкости для хранения
Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах
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Адаптер для емкости для хранения
Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах