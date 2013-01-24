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Philips Avent

Адаптер

CP9170
Avent
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Avent
  • Адаптер для емкости для хранения Адаптер для емкости для хранения Адаптер для емкости для хранения
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    Philips Avent Адаптер

    CP9170
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Адаптер для емкости для хранения

    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Этот адаптер можно использовать для сцеживания молока непосредственно в контейнер для хранения или для использования контейнера в качестве бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      • Бутылочка

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCD282

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