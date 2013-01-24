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Для подключения радионяни к сети
С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским блоком. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения радионяни к сети
С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским блоком. Узнать обо всех преимуществах
Для подключения радионяни к сети
С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским блоком. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения радионяни к сети
С помощью этого адаптера можно заряжать радионяню от сети. Адаптер оснащен вилкой европейского стандарта и совместим с родительским блоком. Узнать обо всех преимуществах