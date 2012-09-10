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  • Термокувшин Термокувшин Термокувшин

    Термокувшин

    CP9209

    Термокувшин

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот термокувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Café Gaia.

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    Термокувшин

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    Термокувшин

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    • Café Gaia
    • Черный

    • Подходит для:

      Café Gaia
      • HD7544
      • HD7546
      • HD7547
      • HD7548
      • HD7549
    Badge-D2C

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