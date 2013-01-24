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Термокувшин
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот термокувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Café Gaia. Узнать обо всех преимуществах
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Термокувшин
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот термокувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Café Gaia. Узнать обо всех преимуществах