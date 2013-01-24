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Термокувшин

CP9209
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    Термокувшин

    CP9209
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    Термокувшин

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот термокувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Café Gaia. Узнать обо всех преимуществах

    Термокувшин

    Термокувшин

    Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот термокувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Café Gaia. Узнать обо всех преимуществах

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      Термокувшин

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • Café Gaia
      • Черный

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для:

        Café Gaia
        • HD7544
        • HD7546
        • HD7547
        • HD7548

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