CP9209
Термокувшин
Кофе, приготовленный с помощью кофеварки, попадает в этот термокувшин. Он сохраняет вкус и поддерживает нужную температуру кофе. Совместим с Philips Café Gaia.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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