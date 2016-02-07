CP9260
Защищает двигатель пылесоса
Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
В комплекте:
Совместимость (мешковый пылесос)
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