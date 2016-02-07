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  • Защищает двигатель пылесоса Защищает двигатель пылесоса Защищает двигатель пылесоса

    Трехслойный воздухозаборный фильтр

    CP9260

    Защищает двигатель пылесоса

    Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает мотор от мелкой пыли.

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    Трехслойный воздухозаборный фильтр

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    Защищает двигатель пылесоса

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    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • В комплекте:

      Трехслойный воздухозаборный фильтр
      1x

    • Совместимость (мешковый пылесос)

      Performer
      FC9150, FC9170, FC9174, FC9176
      Серия 7000, Performer Silent
      FC8780, FC8781, FC8782, FC8783, FC8784, FC8785, FC8786, FC8787, FC8789
      Серия 8000, Performer (LED)
      XD8121, XD8122, XD8142, XD8152, XD8022, XD8042, XD8052
    Badge-D2C

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