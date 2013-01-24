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Трехслойный воздухозаборный фильтр

CP9260
Общая оценка / 5
  • Защищает двигатель пылесоса Защищает двигатель пылесоса Защищает двигатель пылесоса
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    Трехслойный воздухозаборный фильтр

    CP9260
    Общая оценка / 5

    Защищает двигатель пылесоса

    Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.

    Трехслойный воздухозаборный фильтр

    Защищает двигатель пылесоса

    Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.

    Защищает двигатель пылесоса

    Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.

    Трехслойный воздухозаборный фильтр

    Защищает двигатель пылесоса

    Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • FC8610
        • FC8611
        • FC8612
        • FC8613
        • FC8614
        • FC8615
        • FC8617
        • FC8619
        Подходит для
        • FC8620/01
        • FC8620/02
        • FC8620/03
        • FC9002/01
        • FC9003/01
        • FC9003/17
        • FC9004/01
        • FC9004/03
        • FC9006/01
        • FC9007/01
        • FC9008/01
        • FC9008/03
        • FC9009/01
        • FC9009/09
        • FC9009/10
        • FC9009/18
        • FC9010/01
        • FC9010/09
        • FC9011/09
        • FC9011/29
        • FC9012/01
        • FC9012/03
        • FC9014/01
        • FC9014/18
        • FC9015/09
        • FC9015/18
        • FC9016/01
        • FC9017/09
        • FC9017/18
        • FC9017/30
        • FC9018/01
        • FC9018/10
        • FC9018/18
        • FC9019/09
        • FC9020/01
        • FC9022/01
        • FC9022/18
        • FC9023/09
        • FC9023/18
        • FC9023/19
        • FC9024/01
        • FC9025/09
        • FC9025/18
        • FC9026/01
        • FC9027/09
        • FC9027/18
        • FC9050/01
        • FC9052/01
        • FC9054/01
        • FC9056/01
        • FC9056/02
        • FC9057/01
        • FC9060/01
        • FC9060/02
        • FC9060/99
        • FC9061/01
        • FC9062/01
        • FC9062/02
        • FC9062/03
        • FC9064/01
        • FC9064/02
        • FC9066/01
        • FC9066/02
        • FC9066/03
        • FC9066/04
        • FC9066/99
        • FC9067/01
        • FC9067/02
        • FC9070/01
        • FC9071/02
        • FC9071/03
        • FC9072/01
        • FC9073/01
        • FC9074/01
        • FC9076/01
        • FC9076/02
        • FC9078/01
        • FC9080/01
        • FC9081/01
        • FC9082/01
        • FC9082/02
        • FC9083/01
        • FC9084/01
        • FC9084/02
        • FC9085/01
        • FC9086/01
        • FC9087/01
        • FC9088/01
        • FC9088/02
        • FC9088/03
        • FC9089/01

      • Подходит для

        PerformerPro
        • FC9180 — FC9189
        • FC9190 — FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8729
        Performer Silent
        • FC8779
        • FC8780–FC8786

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