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Защищает двигатель пылесоса
Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защищает двигатель пылесоса
Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.
Защищает двигатель пылесоса
Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Защищает двигатель пылесоса
Воздухозаборный фильтр пылесоса необходимо периодически менять. Регулярная замена этого фильтра гарантирует оптимальную мощность всасывания и защищает прибор от мелкой пыли.
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