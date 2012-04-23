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  • С удобной ручкой С удобной ручкой С удобной ручкой

    PerformerPro Шланг

    CP9277

    С удобной ручкой

    Часто бывает, что шланг изнашивается раньше, чем сам пылесос. К счастью, теперь, если у вас поврежден шланг, его можно легко заменить новым!

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    PerformerPro Шланг

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    С удобной ручкой

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    • Глубокий черный

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      PerformerPro
      • FC9180 — FC9189
      • FC9190 — FC9199
      PerformerExpert ECO
      FC8720 – FC8728
    Badge-D2C

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