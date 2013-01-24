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Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса
Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса
Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.
Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса
Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для гигиеничного закрытия воронки молокоотсоса
Эту деталь молокоотсоса можно использовать для закрытия воронки молокоотсоса.
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь