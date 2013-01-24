Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Кувшин блендера

CP9545
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков Максимально однородные смеси без комочков
    -{discount-value}

    Кувшин блендера

    CP9545
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Максимально однородные смеси без комочков

    Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Кувшин блендера

    Максимально однородные смеси без комочков

    Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.

    Похожие продукты

    Смотреть все blender-accessories

      Максимально однородные смеси без комочков

      Информацию о совместимости см. в характеристиках изделия

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • HR2093
        • HR2095
        • HR2096
        • HR2097
        Совместимость:
        • HR2195
        • HR2196

      • Подходит для:

        SENSEO® Original
        • HR2195/08
        • HR2196/08

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии