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Максимально однородные смеси без комочков
Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
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Максимально однородные смеси без комочков
Кувшин емкостью 2 л изготовлен из высококачественного стекла, устойчивого к царапинам, и позволяет обрабатывать горячие ингредиенты.
Сменная деталь
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