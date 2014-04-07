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  • Универсальная насадка для ковров и твердых напольных покрытий Универсальная насадка для ковров и твердых напольных покрытий Универсальная насадка для ковров и твердых напольных покрытий

    PowerPro Ultimate Насадка TriActive+

    CP9701

    Универсальная насадка для ковров и твердых напольных покрытий

    Эта насадка выполняет 3 действия: 1) Благодаря особой конструкции подошвы она аккуратно собирает пыль даже из самых глубоких слоев. 2) Широкое отверстие на передней части собирает крупный мусор. 3) Она удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.

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    PowerPro Ultimate Насадка TriActive+

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      PerformerPro
      FC9190 — FC9199
      PowerPro Expert
      FC8770/91
      PowerPro Ultimate
      FC9911 — FC9929
      PerformerExpert ECO
      FC8720 – FC8728
      PowerPro Expert ECO
      FC9720 – FC9725
    Badge-D2C

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