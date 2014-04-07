CP9701
Универсальная насадка для ковров и твердых напольных покрытий
Эта насадка выполняет 3 действия: 1) Благодаря особой конструкции подошвы она аккуратно собирает пыль даже из самых глубоких слоев. 2) Широкое отверстие на передней части собирает крупный мусор. 3) Она удаляет пыль и грязь вдоль мебели и стен с помощью щеток, расположенных с двух сторон.Узнать обо всех преимуществах
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Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Подходит для
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