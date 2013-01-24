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Philips Avent

Адаптер питания для молокоотсоса

CP9893
Avent
Avent
  • Для подключения молокоотсоса к сети. Для подключения молокоотсоса к сети. Для подключения молокоотсоса к сети.
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    Philips Avent Адаптер питания для молокоотсоса

    CP9893

    Для подключения молокоотсоса к сети.

    Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Адаптер питания для молокоотсоса

    Для подключения молокоотсоса к сети.

    Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

    Для подключения молокоотсоса к сети.

    Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Avent Адаптер питания для молокоотсоса

    Для подключения молокоотсоса к сети.

    Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах

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      Для подключения молокоотсоса к сети.

      Для одинарных электронных молокоотсосов Comfort серии Natural, SCF332

      • Natural
      • Молокоотсос серии Natural
      • Европа

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        SCF332

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