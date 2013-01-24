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Для подключения молокоотсоса к сети.
Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети.
Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах
Для подключения молокоотсоса к сети.
Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для подключения молокоотсоса к сети.
Этот сетевой шнур позволяет подключать молокоотсос Philips Avent к сети. В комплект входит вилка европейского стандарта (не походит для использования в Великобритании). Узнать обо всех преимуществах
Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.