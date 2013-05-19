Крышка капучинатора
Крышка капучинатора
Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister.
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Крышка капучинатора Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками SENSEO® Milk Twister Прозрачная
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Подходит для:
SENSEO® Milk Twister Кофемашина L'OR BARISTA
LM8014/6x
LM8018/9x
LM8014/8x
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