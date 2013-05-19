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  • Крышка капучинатора Крышка капучинатора Крышка капучинатора

    Крышка капучинатора

    CP9933/01

    Крышка капучинатора

    Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister.

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    Крышка капучинатора

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    Крышка капучинатора

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    • SENSEO® Milk Twister
    • Прозрачная

    • Подходит для:

      SENSEO® Milk Twister
      • CA6500
      • CA6502
      Кофемашина L'OR BARISTA
      • LM8014/6x
      • LM8018/9x
      • LM8014/8x
    Badge-D2C

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