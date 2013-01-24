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Крышка капучинатора

CP9933/01
  • Крышка капучинатора Крышка капучинатора Крышка капучинатора
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    Крышка капучинатора

    CP9933/01

    Крышка капучинатора

    Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка капучинатора

    Крышка капучинатора

    Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка капучинатора

    Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

    Крышка капучинатора

    Крышка капучинатора

    Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах

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      Крышка капучинатора

      Информацию о совместимости см. на вкладке с характеристиками

      • SENSEO® Milk Twister
      • Прозрачная

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Подходит для:

        SENSEO® Milk Twister
        • CA6500
        • CA6502
        Кофемашина L'OR BARISTA
        • LM8014/6x
        • LM8018/9x
        • LM8014/8x

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