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Крышка капучинатора
Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка капучинатора
Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Крышка капучинатора
Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Крышка капучинатора
Эта крышка закрывает капучинатор и удерживает стержень венчика. Крышку можно легко мыть в посудомоечной машине. Совместимо с SENSEO® Milk Twister. Узнать обо всех преимуществах
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