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  • Адаптер питания 12 В для PowerPro Duo Адаптер питания 12 В для PowerPro Duo Адаптер питания 12 В для PowerPro Duo

    PowerPro Duo Адаптер

    CP9986

    Адаптер питания 12 В для PowerPro Duo

    Адаптер питания 12 В с вилкой европейского стандарта

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    PowerPro Duo Адаптер

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    Адаптер питания 12 В для PowerPro Duo

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    • Черный
    • Вилка европейского стандарта

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Подходит для

      PowerPro Duo
      FC6162
    Badge-D2C

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