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Контейнер для чистой воды

CRP161
  • Для хранения чистой воды в Aqua Trio Для хранения чистой воды в Aqua Trio Для хранения чистой воды в Aqua Trio
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    Контейнер для чистой воды

    CRP161

    Для хранения чистой воды в Aqua Trio

    Прибор Aqua Trio одновременно собирает пыль, грязь и протирает пол. В этом небольшом контейнере хранится чистая вода, необходимая для смачивания щеток Aqua Trio. Если резервуар потерян или поврежден, его легко заменить! Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для чистой воды

    Для хранения чистой воды в Aqua Trio

    Прибор Aqua Trio одновременно собирает пыль, грязь и протирает пол. В этом небольшом контейнере хранится чистая вода, необходимая для смачивания щеток Aqua Trio. Если резервуар потерян или поврежден, его легко заменить! Узнать обо всех преимуществах

    Для хранения чистой воды в Aqua Trio

    Прибор Aqua Trio одновременно собирает пыль, грязь и протирает пол. В этом небольшом контейнере хранится чистая вода, необходимая для смачивания щеток Aqua Trio. Если резервуар потерян или поврежден, его легко заменить! Узнать обо всех преимуществах

    Контейнер для чистой воды

    Для хранения чистой воды в Aqua Trio

    Прибор Aqua Trio одновременно собирает пыль, грязь и протирает пол. В этом небольшом контейнере хранится чистая вода, необходимая для смачивания щеток Aqua Trio. Если резервуар потерян или поврежден, его легко заменить! Узнать обо всех преимуществах

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      • AquaTrio

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • FC7070/01
        • FC7070/11

      • Подходит для

        AquaTrioPro
        • FC7080
        • FC7090
        • FC7088

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