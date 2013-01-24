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Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для сбора мякоти в соковыжималке
Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.