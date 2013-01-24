Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Avance Collection

Контейнер для жмыха для соковыжималки

CRP222
Общая оценка / 5
  • Для сбора мякоти в соковыжималке Для сбора мякоти в соковыжималке Для сбора мякоти в соковыжималке
    -{discount-value}

    Avance Collection Контейнер для жмыха для соковыжималки

    CRP222
    Общая оценка / 5

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.

    Avance Collection Контейнер для жмыха для соковыжималки

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.

    Avance Collection Контейнер для жмыха для соковыжималки

    Для сбора мякоти в соковыжималке

    Этот встроенный контейнер собирает мякоть во время работы соковыжималки. Так как вся мякоть собирается в одном месте, ее легко утилизировать. Округлая форма и гладкая поверхность также упрощают очистку.

    Похожие продукты

    См. все blender-accessories

      Для сбора мякоти в соковыжималке

      Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        HR1871/00

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии